Educazione finanziaria in tempo di guerra: ne parlerà Ghisolfi nell'Arena di Giletti

La pesante crisi economica internazionale determinata dall'invasione russa dell'Ucraina ha riportato in primissimo piano l'importanza, oramai oggettiva, di una non più rimandabile educazione finanziaria diffusa. E lo ha fatto attraverso 5 lettere, stampate sui moduli bancari che molti di noi compilano e sottoscrivono più volte in un anno per ordinare o ricevere pagamenti con Paesi al di fuori della UE (come appunto la Russia): lo Swift, la piattaforma di interscambio veloce di messaggi e informazioni per autorizzare appunto le transazioni, dal versamento di piccole somme familiari o professionali fino al saldo di una grande fornitura di gas naturale.