Il cancello è un elemento estremamente importante all’interno di una proprietà, perché delimita il suo confine e soprattutto il suo accesso non solo a persone ma soprattutto a automobili e altri veicoli.

Dunque il cancello va gestito, non solo installato andando a scegliere quello giusto in base alle dimensioni e alla funzionalità ma, in un secondo momento si potrebbe avere bisogno di personale che si occupi di manutenzione cancelli per automatizzarlo. Esistono delle dita esperte del settore che possono inviare dei professionisti specializzati, che grazie ad un intervento anche piuttosto rapido risparmieranno dal problema di dover sostituire interamente il cancello.

Non c’è bisogno di farlo, soprattutto se gestito in maniera perfetta e se non ho alcun segno di degrado.

Per andare a rendere automatico un cancello a battente il tecnico dovrà misurare le precise dimensioni dell’anta del cancello perché è fondamentale in modo da riuscire ad inserire, in un secondo momento, gli elementi più corretti.

Alcune persone temono che automatizzare il cancello significa andare a perderne in qualità estetica.

Difatti, i cancelli possono essere anche di particolare pregio e andare a delimitare e a racchiudere una palazzina d’epoca.

Ma esistono delle soluzioni anche da questo punto di vista: quali sono?

Esiste un attuatore elettromeccanico che può essere interrato e dunque nascosto totalmente alla vista dei passanti.

Tutte le ville storiche che hanno un cancello automatizzato scelgono questo tipo di soluzione, in quanto spesso anche il cancello è un elemento d’epoca e viene preservato nella sua interezza così come era in origine dal punto di vista estetico.

È possibile andare a rendere automatici anche i cancelli scorrevoli?

I cancelli a battente sono, per intenderci, quei cancelli che si aprono esattamente come i vetri delle finestre o le ante degli armadi, ma esistono anche i cancelli scorrevoli che sono quelli che si aprono a scorrimento, in maniera da rendere un movimento in parallelo laterale. E anche questi possono essere resi automatici contattando una ditta specializzata che opera nella manutenzione dei cancelli e che può dunque studiare la situazione anche perché automatizzare un cancello significa farlo in tutta sicurezza. In questo modo, se il cancello si stesse chiudendo o aprendo in maniera automatica, andando ad essere azionato con un telecomando, se dovesse percepire il passaggio si bloccherebbe nel suo movimento.

In questa maniera non si rischia che qualcuno rimanga incastrato all’interno di un cancello che potrebbe essere anche molto pesante. Nessuno è obbligato a rendere automatico il proprio cancello ma è una soluzione molto comoda perché altrimenti ogni volta che si entra con l’automobile bisogna spingere a mano questo elemento, in apertura e in chiusura.

Ciò significa essere costretti ad andare a aprire ai visitatori, oppure scendere durante una giornata di pioggia e prendersi tutto l’acquazzone. Questo con più o meno difficoltà anche a seconda del margine di manovra che sia nell’aprire e nel chiudere il cancello. I dispositivi di automazione devono essere dunque installati in parallelo con i dispositivi di sicurezza e questo lavoro è un lavoro che deve essere lasciato nelle mani di un professionista del settore.