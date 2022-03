Molte persone sicuramente vorrebbero sapere come rifare il bagno velocemente e anche spendendo poco perché è chiaro che spesso è una cosa che si rimanda, appunto perché si ha paura della spesa economica che si dovrà fare però in alcuni casi è assolutamente indispensabile intervenire andando a rinnovare lo stile del bagno.

Molte persone quindi vorrebbero avere una risposta relativamente al prezzo però è una domanda difficile perché ci sono tante risposte che sono collegate all'obiettivo che si vuole ottenere perché per esempio non tutti vogliono ristrutturare totalmente.

Ma magari vogliono fare solo un restyling o bisogna anche vedere il punto di partenza cioè quanto è vecchio il bagno? Come sono le tubature? Quindi sono tutte domande che è bisogna andare a fare al progettista di un'azienda di alto livello che magari potrebbe suggerire di non andare a ristrutturare in maniera totale il bagno perché si potrebbe per esempio andare a rinnovarlo mediamente e con arredi fai da te però è chiaro che è tutto relativo del molto collegato al budget .

Ecco perché prima di rivolgersi a un professionista di alto livello che è iscritto all'albo e quindi può essere un geometra, un architetto bisogna consultarsi in famiglia e capire quanti sono i soldi a disposizione per questo progetto

Ma soprattutto bisogna avere in mente almeno in maniera approssimativa le priorità che si vogliono seguire per quanto riguarda il rifacimento del bagno.

Anche perché Teniamo presente che non è detto che rifare il bagno spendendo poco sia un'ottima idea perché il rischio è quello di avere risultati di bassa qualità sia a livello di prodotto che di posa e questo poi costringerlo a intervenire dopo pochi anni in un secondo momento e quindi non ci sarebbe più nessun risparmio.

Ma ci sono dei modi per risparmiare ed essere veloci

Quando si parla di risparmiare per ristrutturare il bagno non significa andare a comprare arredi economici o affidare la manodopera personale che non è specializzato, però ci sono degli accorgimenti che si possono seguire uno di questi è per esempio cercare di limitare le giornate di lavoro perché sappiamo come la manodopera incide moltissimo sul totale dei costi.

Da questo punto di vista la ditta che andremo a contattare è importante perché bisogna vedere se si tratta di professionisti che da questo punto di vista sono trasparenti oppure no.

Per quanto riguarda la ristrutturazione del bagno low cost molti esperti suggeriscono che solo in alcuni casi però prima bisogna consultarsi se si può rifare il bagno senza togliere le piastrelle andando rivestire con un prodotto specifico.

Altra cosa che farà risparmiare e accorcerà i tempi è quello di mantenere la posizione degli elementi che ci sono in bagno, senza andare a intervenire sulle tubature, e quindi nel momento in cui teniamo la posizione originale di sanitari e arredi la spesa sarà molto limitate perché sarà sufficiente montare i vecchi pezzi e installare quelli nuovi.

Ma in questo caso bisognerà stare molto attenti alla verifica dello scarico dei sanitari nuovi che dovrà essere compatibile con la posizione dei fori originali