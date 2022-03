Scatole di cartone come elemento essenziale dell'e-commerce

Il packaging è l’imballaggio dei prodotti, il cui scopo è quello di renderli sicuri da danni derivanti dal trasporto e dallo stoccaggio. Esso conserva un prodotto con sicurezza, ma contribuisce a riconoscere, descrivere e promuovere il prodotto. Rappresenta un sistema ben coordinato di preparazione delle merci per un eventuale trasporto, stoccaggio, logistica, vendita e ovviamente uso finale. Attraverso il confezionamento di un prodotto, un’azienda riesce a comunicare molto di sé, specie con l’avvento dell’e-commerce, dove il packaging si introduce come elemento di contatto tra il consumatore ed il marchio.

La scelta del packaging può condizionare la produzione, la ripartizione, la ricerca, le vendite e la finanza. Molti consumatori pongono l’attenzione sull’ambiente, cosicché l’involucro di qualsiasi tipo di prodotto, sarà come rispettoso nei confronti dell’ambiente, puntando a rafforzare il rapporto con i propri clienti, oltre che ad estendere il business ampliando propedeuticamente la competitività. Lo scopo primario del pack è quello di far giungere il prodotto a destinazione in maniera integra.

I principali compiti che esso assolve sono molteplici; primo fra i quali far giungere il prodotto al consumatore, in maniera sicura. I materiali dell’imballaggio devono essere resistenti, così da avere un riscontro positivo anche da parte dell’acquirente. Peraltro esso contribuisce anche a rendere originale e bello esteticamente agli occhi di chi acquista, il design del prodotto. Inoltre anche la sostenibilità del brand è fondamentale, in quanto optare per materiali riciclabili è segnale di un marchio che pone attenzione alla salvaguardia dell’ambiente, tema sensibile alla stragrande maggioranza delle persone; basti pensare che secondo alcuni dati derivanti da interviste, circa il 60% degli intervistati ha asserito che acquista solamente prodotti che detengono un packaging sostenibile, mentre la restante parte degli intervistati ha dichiarato che per tutelare l’ambiente, acquista prodotti che presentano imballaggi in plastica non riciclata.

Un packaging personalizzato, contribuisce alla fidelizzazione del cliente, in quanto sarà soddisfatto e si riconoscerà nelle scelte di packaging effettuati dall’azienda. Il gruppo RAJA si occupa della distribuzione di prodotti per l’imballaggio, come ad esempio la scatola di cartone con coperchio, a più di un milione di clienti. Tale marchio si impegna ad appagare tutti i bisogni del cliente, tramite le più disparate proposte di pack, come prodotti per l'igiene e la custodia. Inoltre la qualità dei prodotti del marchio RAJA sono di assoluta certezza; peraltro prestano caratteristica attenzione alla loro origine, utilizzando solo materiali di qualità e per niente scadenti.