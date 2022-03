E' Luca Serale il candidato sindaco di Centro per Cuneo

Luca Serale. E' lui il nome che Centro per Cuneo propone come candidato sindaco della città capoluogo di provincia. "E' prematuro qualunque commento. Al momento il mio nome è una proposta. Io mi metto a disposizione", commenta l'interessato.

Ad ufficializzare il nome, su cui dovrà convergere tutta la coalizione, è stata la lista civica, con una nota che pubblichiamo.

"Nel confronto con la coalizione decideremo assieme il nome del candidato sindaco. Centro per Cuneo – dopo alcuni confronti che hanno consentito di ripercorrere con attenzione le tappe significative degli ultimi 10 anni e che hanno visto più persone assumersi l’onere e l’onore di dare la propria disponibilità – non intende sottrarsi dalla responsabilità di proporre un proprio candidato alla carica di sindaco e per questo motivo ha approvato l’indicazione dell'assessore Luca Serale, già vicesindaco nel primo mandato Borgna.

Centro per Cuneo conferma la disponibilità e la volontà di partecipare alla prossima competizione elettorale – nel solco della continuità con l’amministrazione del sindaco Borgna – assieme agli alleati di coalizione.



Negli ultimi 10 anni, diverse sono le anime che hanno costituito Centro per Cuneo, grazie ad un percorso di lavoro e confronto che ha consentito la costruzione di diverse aggregazioni. Dapprima tra l’Udc e Cuneo Più, poi con Centro Lista Civica e quindi con il mondo più marcatamente liberale.



Siamo una forza civica che tuttavia esprime al proprio interno molteplici sensibilità tra cui quelle di ispirazione popolare, liberale e riformista e parteciperemo alla prossima campagna elettorale forti di quanto abbiamo contribuito a realizzare in questi 10 anni e consapevoli di aver maturato un importante bagaglio di esperienza.



Nelle prossime settimane avremo modo di predisporre insieme agli alleati un programma per la prossima consigliatura necessario per continuare a rafforzare il ruolo di Cuneo e delle sue frazioni".