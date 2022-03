Venerdì summit del centrodestra con Cirio per Cuneo, Mondovì e Savigliano

Alberto Cirio in Granda per la partita delle prossime Amministrative

L’ufficializzazione della candidatura a sindaco di Mondovì di Luca Robaldo per il Patto Civico ha dato uno scossone al centrodestra.

Voci insistenti dicono che non sarà il geometra Luciano Mondino a sfidare Robaldo, anche se l’ex sindaco potrebbe essere della partita con una propria lista. A giorni se ne capirà di più.

Così come si capirà se Forza Italia correrà col proprio simbolo insieme a Lega e Fratelli d’Italia. Nelle scorse settimane sembrava che gli azzurri intendessero rinunciare alla lista di partito preferendo annacquarsi in una formazione civica, ma Alberto Cirio in persona sembra aver fornito rassicurazioni sul fatto che FI, nonostante Robaldo sia capo della sua segreteria, non tradirà il centrodestra.

A Cuneo, tramontate le ipotesi di Stefania Belmondo (in verità si era trattato di una suggestione, visto che la campionessa olimpionica non aveva mai dato una disponibilità in tal senso) e stante la titubanza di Mauro Bernardi, presidente Atl, si è ancora alla ricerca di un candidato sindaco, che pare però difficile da trovarsi.

Paolo Bongioanni, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, è l’uomo che si muove con maggior frenesia, mentre Lega e Forza Italia sembrano propensi a giocare ancora di rimessa.

I tre partiti di centrodestra, che nel capoluogo non vantano una robusta organizzazione, sanno che devono rimontare posizioni rispetto ad un centro/centrosinistra che appare meglio strutturato, non fosse altro perché gode del vantaggio di essere maggioranza uscente.

A Savigliano si era affacciato il nome del commercialista Gianluca Zampedri, ma nessuna formalizzazione ha finora confermato le voci.

La palla è nelle mani del consigliere regionale della Lega Matteo Gagliasso, l’esponente politico più alto in grado del centrodestra cittadino.

Un’ipotesi in campo resta quella del capogruppo ed unico consigliere leghista Marco Racca, già candidato all’Europarlamento, che però nicchia.

Nella città dei Santa Rosa il centrodestra ha avuto abboccamenti pure con Antonello Portera, attuale capogruppo 5 Stelle e futuro candidato civico di una coalizione lib/lab.

I vertici provinciali, ritenuta ambigua la posizione di Portera rispetto al suo partito di provenienza, hanno però messo una pietra tombale sulla possibile intesa ritenendola politicamente non praticabile.

Il tempo stringe e per questa ragione venerdì 4 marzo è previsto a Cuneo un vertice col presidente della Regione Cirio, il senatore e segretario provinciale della Lega, Giorgio Bergesio, il capogruppo regionale di FdI, Paolo Bongioanni e i segretari di Fi, Maurizio Paoletti e FdI William Casoni.

Un summit da cui potrebbero scaturire i primi nomi, anche se il condizionale – date le premesse – resta d’obbligo.