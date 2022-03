A Verzuolo un incontro sul tema della guerra russo-ucraina

Il municipio di Verzuolo illuminato per l'Ucraina

Gian Giacomo Migone, già docente di Storia dell'America del Nord e Storia delle relazioni Euro-Atlantiche nell’Università di Torino e senatore della Repubblica, è stato a lungo presidente della Commissione affari esteri del Senato.

Sul tema della guerra russo-ucraina, sulle sue cause remote, sull’impegno dell’Europa per fermare l’invasione e salvaguardare la pace dialogherà venerdì 11 marzo alle ore 20.45 con Livio Berardo, ex presidente dell’Istituto storico della resistenza di Cuneo, a Verzuolo, nella sala Arroyito di palazzo Drago gentilmente concessa dal Comune.