Bastonate alla figlioletta di sette anni per i cattivi voti in matematica

Una studentessa brillante in tutte le materie, ma in matematica non rendeva come avrebbe voluto la mamma. Questo il motivo delle severe punizioni inflitte alla bambina, 7 anni all'epoca dei fatti, da parte di una madre, una donna di origini cinesi, che è stata rinviata a giudizio dal Tribunale di Cuneo con l’accusa di abuso di mezzi di correzione. L’imputata è stata condannata a tre mesi di reclusione (pena sospesa) e all’obbligo di versare un risarcimento.



A rendere noto quello che succedeva in quella casa, le insegnanti della piccola. A testimoniare, la maestra di italiano di una scuola primaria del Saluzzese: “Una mattina del maggio 2019 la bambina si è presentata a scuola con un’escoriazione sulla fronte. Le ho chiesto cosa fosse successo e lei mi risposto che la mamma l’aveva picchiata con un bastone perché ‘non sapeva i numeri’. Ho segnalato la cosa alla dirigente scolastica, che a sua volta ha contattato gli assistenti sociali che poi hanno avuto un colloquio con la piccola. Più volte la bimba mi ha raccontato di essere sgridata severamente perché andava male in matematica. A ottobre ci sono stati altri due episodi. A notare dei segni sul braccio era stata la mia collega di matematica. La seconda volta, a distanza di qualche giorno, ho visto dei segni sulla spalla. Mi ha detto che era colpita con un manico di scopa. In quell’occasione, ho fatto una segnalazione e a fine novembre la bambina è stata prelevata a scuola dai servizi sociali e portata in un luogo sicuro. A monte, vi erano rimproveri in merito ai compiti a casa di matematica”.



La docente ha spiegato al tribunale che la madre, accompagnata da una mediatrice culturale, si presentava sempre ai colloqui con gli insegnanti ed era molto interessata ai risultati scolastici della figlia: “Dava però l’impressione di volere più di quanto la bimba potesse dare. Nella mia materia, italiano, andava molto bene. Ha imparato velocemente a leggere e a scrivere”.



A confermare la situazione, l’insegnante di matematica. La madre, dal canto suo, ha negato di aver mai utilizzato un bastone contro la figlia: “E’ capitato che le dessi leggere pacche sul sedere quando non si impegnava abbastanza a fare i compiti di matematica. Ho sbagliato”.