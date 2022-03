A Savigliano riparte il gruppo comunale AIDO: il medico Pasquale Portolese eletto presidente

Il gruppo comunale Aido di Savigliano, intitolato a “Giuseppe Cussa”, primo donatore di organi della città, riparte con un nuovo consiglio direttivo, grazie al supporto e alla fattiva collaborazione del presidente Aido Provinciale Gianfranco Vergnano. Nei giorni scorsi si è svolta l’assemblea elettiva ordinaria con la votazione e la proclamazione degli eletti, nella veste di presidente è stato eletto il dr. Pasquale Portolese, medico anestesista-rianimatore, che per anni, durante la sua attività lavorativa come coordinatore ospedaliero per i prelievi di organi e tessuti della rianimazione del S.S. Annunziata e degli ospedali di Saluzzo e Fossano, si era occupato di “procurement”, di donazione e prelievo.

Lo spirito che ha animato i nuovi consiglieri è stato quello di dare nuovo impulso, nuova linfa vitale al gruppo Aido, perché anche la città di Savigliano, al pari delle 7 sorelle e di altri centri più piccoli della Granda, ha tutte le sensibilità per poter avere un suo gruppo comunale autonomo.

L’Aido, dunque riparte, ma lo fa rimanendo nel segno della tradizione: presidente onorario del sodalizio cittadino rimane Guido Maccagno (prima di lui altro storico e indimenticato presidente fu il dr. Domenico Ariaudo) che per molti anni ha guidato il gruppo con dedizione e spirito di servizio.

Intanto il gruppo si è appena insediato nella nuova sede in corso Vittorio Veneto (vicino all’ufficio del Giudice di Pace) grazie al Sindaco Giulio Ambroggio che ha messo a disposizione i locali e diverse sono le iniziative in programma per i prossimi mesi: dagli appuntamenti in piazza durante le “giornate della donazione“, a momenti di incontro e di dibattito pubblico per sensibilizzare, promuovere e diffondere la cultura della donazione. Sui social network sono già attive le pagine Facebook, Instagram e Twitter.

L’Italia è un paese generoso, ci sono già tanti donatori, ma non sono ancora abbastanza, perché a fare da contraltare ci sono ancora 8.500 circa, cittadini in lista d’attesa, pazienti con la vita appesa ad un filo, in attesa di ricevere un organo che possa, sicuramente, migliorare la loro qualità di vita e talvolta, addirittura di sopravvivere. Un tema delicato che spesso genera qualche timore, qualche paura, ma la donazione avviene in maniera sicura, viene effettuata soltanto quando viene posta diagnosi di “morte cerebrale“, con degli esami clinici e strumentali molto rigorosi, scientificamente validati e riconosciuti dalle comunità scientifiche internazionali, la “morte del cervello” equivale alla morte della persona.

Diventare donatori è molto semplice, basta avere compiuto la maggiore età (non esiste un limite massimo di età perche si può donare fino a età avanzata, per alcuni organi vale “l’età biologica” piuttosto che “l’età anagrafica”) ed iscriversi all’AIDO, oppure esprimere il proprio consenso alla donazione di organi e tessuti presso le Anagrafi comunali al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità (Progetto Una Scelta in Comune) con le tessere di altre associazioni di Volontariato, oppure presso gli uffici delle ASL, o semplicemente, attraverso un foglietto olografo (sottoscritto a mano) custodito fra i documenti personali in cui si da indicazione della propria volontà.

Il Consiglio Direttivo è così formato:

Presidente Pasquale Portolese

Vice Presidente Vicario Marta Bossolasco

Vice Presidente Liliana Cimiero

Segretario Carmelina Montaquila

Amministratore Alberto Casasole

Consiglieri Rosanna Spada; Lida Mana; Antonella Mondino; Silvia Peracchi

Presidente Onorario Guido Maccagno