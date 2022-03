Aiuti per il popolo ucraino: in tutta la Granda raccolte di offerte e generi di prima necessità

Anche nella nostra provincia sono numerose le iniziative benefiche organizzate in queste ore per offrire supporto alle popolazioni dell’Ucraina messe sotto assedio dalle bombe russe. In campo ci sono organizzazioni di respiro internazionale come la Caritas e la Croce Rossa Italiana (a fondo articolo le modalità per donare tramite questi enti), ma anche Comuni, parrocchie, realtà del terzo settore e privati cittadini mobilitati per dare un aiuto concreto a chi in queste ore sta vivendo la tragedia della guerra. A seguire ne riportiamo un primo elenco, in corso di aggiornamento. Chi volesse segnalare altre iniziative o inviarci resoconti circa quanto raccolto può farlo scrivendo alla nostra redazione tramite la mail direttore@targatocn.it.





CUNEO - BANCO AZZOAGLIO

Presso le sede filiale di piazza Europa a Cuneo (ma anche nella sede centrale di Ceva e presso gli sportelli dell’istituto bancario di Mondovì, Villanova Mondovì e Torino) è in corso una raccolta di coperte termiche, sacchi a pelo, materassini con fodera in alluminio, giacche antipioggia, prodotti per la cura e l’igiene, biancheria intima, assorbenti, pannolini e pannoloni per adulti, asciugamani in microfibra, mascherine, farmaci, vestiario, alimentari a lunga conservazione. L’iniziativa è stata promossa da alcune dipendenti della banca col supporto dell’istituto di credito e della famiglia Azzoaglio, che sosterrà le spese di spedizione del materiale raccolto.



CUNEO - FARMACIA DELLA VALLE

La farmacia Della Valle di piazza Galimberti a Cuneo raccoglie beni di prima necessità per gli sfollati ucraini. I beni raccolti partiranno venerdì 4 marzo e venerdì 11 marzo con destinazione Zory, città della Polonia dove è previsto l’arrivo di 40mila sfollati.



ALBA - CARITAS DIOCESANA

Le diverse Caritas diocesane hanno attivato proprie iniziative a sostegno di quella nazionale (vedi a fondo articolo). Così quella albese, che invita a donare sul conto all’IBAN IT97B0306922550100000001270 (Banca Intesa Sanpaolo). "Vorremo inoltre già prevedere la possibilità di ospitare profughi provenienti dall’Ucraina, in particolare donne con bambini e persone anziane – dice il direttore don Mario Merotta –. Vi chiediamo quindi di indicarci le varie possibilità di accoglienza sul nostro territorio e di informarci, in modo da essere pronti nel caso in cui arrivassero richieste in questo senso".



ALBA - SCUOLA INFANZIA MORETTA

“Insieme per l’Ucraina” è l’iniziativa con la quale è possibile portare al punto di raccolta attivato presso la scuola per l’infanzia della Moretta ad Alba, entro giovedì 3 marzo alle ore 18, capi di abbigliamento invernali e termici in buono stato, calze, mutande, pannolini per bambini (taglie dalla 2 alla 5), assorbenti, salviette igienizzanti, sacchi a pelo, materiale per la scuola tipo quaderni/colori/libri. Per informazioni: Cristina (320/1663788) e Concetta (339/5861074).



ALTA LANGA

E’ prevista per mercoledì prossimo, 9 marzo, la partenza di un corriere con gli aiuti raccolti entro lunedì 7 nei punti di raccolta attivati a Bossolasco (Comune), Castelletto Uzzone (Comune), Castino (Comune), Monesiglio (Comune), Cortemilia (Comune, sabato 5 in orario 9-11; Informagiovani giovedì 3 orario 15-18 e venerdì 4 orario 9-11.30), Albaretto della Torre (Bar Alina), Levice (Bar del Ponte di Ponte Levice e Bar Palazzo Scarampi), Gorzegno (Bar pizzeria "Fa che t’nabi"), Niella Belbo (Farmacia del Belbo). Contatti: Francesca 340/4669406; Marco 348/3942943.



BOVES

La Bottega Equo e Solidale "Quielà" di via Roma 6 fa da punto di raccolta di cibo in scatola, medicinali, vestiti e coperte, da consegnarsi entro le 18.30 di giovedì 3 marzo. La spedizione verrà affidata al Banco Azzoaglio di piazza Europa a Cuneo e al Caffè Sociale di Mondovì.



CARRU’ - GRUPPO ALPINI

Il Gruppo Alpini di Carrù sta collaborando alla raccolta di aiuti organizzata a Narzole e diretta a un campo profughi romeno (leggi sotto). Utili generi alimentari a lunga conservazione, coperte, lenzuola e asciugamani, bende garze, ecc.. Si ritirano inoltre scatole per i beni e sacchi di plastica grandi per le coperte. Una volta inviato il primo carico, dal campo comunicheranno ulteriori necessità, probabilmente materiale sanitario, materassi e vestiario. Per informazioni, Emanuele 331/8120025.



CEVA - SAN VINCENZO

Indumenti pesanti, coperte, scatolame e farmaci sono i generi in fase di raccolta al Centro San Vincenzo di via Sauli a Ceva. La prossima consegna partirà nella mattina di sabato 5 marzo. E’ quindi necessario consegnare il materiale entro venerdì 4.



DOGLIANI - COMUNE E PARROCCHIE

Comune e parrocchie doglianesi hanno avviato una raccolta di generi alimentari in scatola a lunga conservazione. Quanto raccolto verrà spedito venerdì 4 marzo diretto a due case di accoglienza in Romania. La raccolta avviene nell’androne del Comune mercoledì 2 marzo dalle ore 17 alle 19,30 e giovedì 3 dalle 10 alle 12.



DRONERO

La Valigeria Mattalia è il punto di raccolta dell’iniziativa promossa da alcuni privati a Dronero. Sino a giovedì 3 marzo si raccolgono generi alimentari a lunga conservazione, farmaci e presidi sanitari di largo utilizzo, possibilmente in scatole o scatoloni con sopra scritta l’indicazione del contenuto. Tel. 0171/918153.



FARIGLIANO L’AQUILONE E CASA DO MENOR

Casa do Menor (Monastero di San Biagio di Mondovì) e Onlus L'Aquilone (Farigliano) raccoglieranno fino a giovedì 4 marzo, presso le loro sedi, beni di prima necessità da spedire in Romania nelle case di accoglienza di Scheia e Oradea. Verranno raccolti generi alimentari, preferibilmente in scatola, e indumenti che serviranno per accogliere i profughi in arrivo dall'Ucraina.



FOSSANO - CARITAS

Anche la Caritas di Fossano ha avviato una rete di sostegno con l’obiettivo di destinare generi di prima necessità, alimentari, prodotti per l'igiene, medicinali e acqua. L’organizzazione cerca inoltre alloggi liberi e famiglie disposte ad accogliere in casa ucraini in fuga dalla guerra, garantendo un contributo per le spese. E' possibile donare fondi tramite bonifico bancario sull’Iban IT29 T 06170 46320 000001603189 (causale: Per l’Ucraina), recandosi presso gli uffici Caritas di via Vescovado 12 (aperti tutte le mattine dalle 8.30 alle 12) oppure mediante Satispay Caritas al link urly.it/3h-mx.



MONDOVI’ - MONDOQUI CHIUDE LE DONAZIONI

"Vi ringraziamo moltissimo per la generosità ma non abbiamo più posto per altro materiale - fa sapere da Mondovì il gruppo Mondoqui –. Non ci aspettavamo tanta partecipazione, grazie per lo slancio nei confronti del popolo ucraìno colpito dalla guerra! Ci auguriamo di incontrare sempre lo stesso entusiasmo anche per altre situazioni e vi ricordiamo che sullo stesso tratto di confine europeo rimane terribile la situazione di altri profughi, che rischiano di morire di freddo e fame nei boschi tra la Polonia e la Bielorussia come pure in tanti altri luoghi. Non dimentichiamoli!"



NARZOLE - SOMASCHI

Padre Alberto Monnis, attualmente responsabile della struttura somasca di Narzole, insieme all'Amministrazione comunale, agli Alpini e alle associazioni del paese, ha creato un centro di raccolta aiuti presso i magazzini dei Somaschi di Narzole, in via Cavour 198 (tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18). Qui si possono portare coperte, lenzuola, asciugamani e generi alimentari come pasta, riso, polenta, salsa di pomodoro, legumi in scatola, zucchero, merendine confezionate, marmellata, tonno, carne in scatola. Questi beni verranno poi trasportati in Romania grazie al Sermig, che si occuperà della parte logistica. Oltre a donare i beni di prima necessità si possono fare offerte di denaro con un bonifico alla “Fondazione Missionaria Somasca Onlus” (IBAN: IT87Q0503432992000000087869 BANCO BPM SPA - FILIALE DI CORBETTA) con causale: “Donazione Romania - Profughi ucraini”. Un ulteriore possibile aiuto è rappresentato dalla disponibilità in ore di lavoro per l’apertura e la gestione del magazzino. Per informazioni si può scrivere via mail o via wathsapp a Padre Alberto Monnis (villaggiogioia@somaschi.org; 328-36.78.889) oppure a Luca Giachino (lucagiachino71@gmail.com; 348-23.39.374).



MONDOVI’ - CARITAS

La solidarietà concreta, esclusivamente con offerte in denaro, in questo momento, per le popolazioni dell’Ucraina si può praticare con donazioni alla Associazione “Amici della Cittadella della carità OdV” (Caritas diocesana di Mondovì). Il tutto sarà trasmesso alla Caritas dell’Ucraina, a cui fa riferimento padre Alessio (Oles Budziak). Le offerte, certificate dal bonifico bancario, sono deducibili. Il codice fiscale dell’Associazione “Amici della Cittadella della carità OdV” è 93053200049. Iban Intesa Sanpaolo IT57T0306946482100000069626.



ROERO – GRUPPO MILLEVOLTI VALLE TANARO

Questo l’appello del Gruppo Giovanni Millevolti attivo nelle parrocchie dell’Unità Valle Tanaro albese: "Simbolicamente abbiamo pensato di proporre come offerta la cifra di 5 euro, il costo di una pizza. I soldi li raccoglie Franco, il diacono. Se volete potete dare i soldi a noi domenica in occasione del catechismo oppure mandarli tramite Satispay direttamente a Franco".



SALUZZO - CARITAS

D’intesa con il vescovo monsignor Cristiano Bodo, la Caritas diocesana organizza una raccolta urgente di fondi. Le offerte possono essere versate direttamente in contanti tutte le mattine alla segreteria della Caritas diocesana in corso Piemonte 56 o tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a Diocesi di Saluzzo-Caritas diocesana, IBAN IT91H0538746770000038005094 (causale "Per i profughi dell'Ucraina).



SAVIGLIANO - CARITAS

La Caritas cittadina organizza una raccolta straordinaria di offerte nella giornata di oggi, mercoledì 2 marzo. Appuntamenti contestualmente alle celebrazioni religiose in programma alle ore 18 a San Pietro, alle 18.30 a San Giovanni e alle ore 21 in S. Andrea. Alcuni volontari saranno anche presenti alla manifestazione per la pace in programma alle ore 19 in piazza Santa Rosa.



SOMMARIVA DEL BOSCO - CROCE ROSSA

Il Comitato Locale della Croce Rossa (piazza Umberto I, 8) raccoglie entro venerdì 4 marzo abbigliamento in buone condizioni, generi alimentari e farmaci a lunga scadenza, giocattoli. Per info, 0172/55102.



VENASCA

Raccolta di alimentari in scatola, generi di prima necessità e per l’igiene personale, cuscini, coperte, farmaci presso la cartolibreria di via Marconi.







RACCOLTE FONDI NAZIONALI

CROCE ROSSA ITALIANA

La Croce Rossa prosegue nella raccolta fondi lanciata proprio a sostegno dell'Emergenza Ucraina a cui è possibile contribuire direttamente attraverso il sito https://cri.it/emergenzaucraina/ oppure tramite bonifico bancario (Beneficiario: Associazione della Croce Rossa Italiana ODV;

Banca: Unicredit SPA, Agenzia Via Lata 4 – 00186 Roma; IBAN: IT93H0200803284000105889169; BIC SWIFT: UNCRITM1RNP; Causale:EMERGENZA UCRAINA)

Ieri mattina (martedì) sono partiti dal Centro Operativo Emergenze di Avezzano i primi aiuti umanitari della Croce Rossa Italiana per la popolazione ucraina. Si tratta di un convoglio con quattro autoarticolati e due macchine leggere con dieci volontari e operatori a bordo. Il carico è composto da medicinali, generi alimentari, coperte e kit di primo soccorso. "Questa è la prima missione della Croce Rossa Italiana - spiega Francesco Rocca, presidente CRI-IFRC - a supporto della popolazione e dell'attività della Consorella ucraina. Ce ne saranno altre, strutturate in base alle esigenze che via via si presenteranno. Come sempre, saremo attivi finché ce ne sarà bisogno. Parallelamente, come struttura operativa della Protezione Civile, stiamo supportando la missione di invio aiuti umanitari diretti in Polonia, partita sempre stamane da Avezzano".



CARITAS ITALIANA

Caritas Italiana ha avviato una raccolta fondi, mettendo subito a disposizione un primo contributo di 100.000 euro per i bisogni immediati e resta accanto alla Caritas in Ucraina e alla popolazione tutta. È possibile sostenere gli interventi di Caritas Italiana (via Aurelia 796 - 00165 Roma), utilizzando il conto corrente postale n. 347013, o donazione on-line, o bonifico bancario (causale “Europa/emergenza Ucraina”) tramite:

• Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma –Iban: IT24 C050 1803 2000 0001 3331 111

• Banca Intesa Sanpaolo, Fil. Accentrata Ter S, Roma – Iban: IT66 W030 6909 6061 0000 0012 474

• Banco Posta, viale Europa 175, Roma – Iban: IT91 P076 0103 2000 0000 0347 013

• UniCredit, via Taranto 49, Roma – Iban: IT 88 U 02008 05206 000011063119.





