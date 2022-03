Biathlon: bronzo di Marco Barale ai mondiali di Soldier Hollow!

Nella staffetta maschile Giovani arriva la terza medaglia italiana nella rassegna mondiale di Soldier Hollow, in America.

Il terzetto composto dal cuneese Marco Barale, l'altoatesino Christoph Pircher e il valdostano Nicolò Betemps conquista un bellissimo bronzo alle spalle della Norvegia e della Germania.

Una gara condotta subito in testa grazie al piemontese Barale, capace di usare al meglio l'unica ricarica in piedi e lasciare all'altoatesino della Val Ridanna un vantaggio di 4" sulla Svizzera e soprattutto una ventina scarsi su Germania e il resto della compagnia. Il classe 2003 gestisce bene le ricariche (1+2) mentre dietro la Svizzera salta e Germania e Norvegia non recuperano, complice un'ottima ultima tornata dell'azzurro. Si arriva così all'ultimo cambio con Betemps che eredita 18" su Frey (Norvegia) e lo spauracchio Engelmann (Germania, tre podi in tre gare). Il quinto poligono è quello fatale per le velleità di vittoria: il valdostano sbaglia sul quarto e, forse causa un problema nello scaricare il colpo, perde diversi secondi: la Norvegia va via e Engelmann, scatenato sugli sci, morde dietro sulle code. Nell'ultimo poligono la Norvegia sbaglia due volte ma nessuno ne approfitta e il poliziotto, non performante sugli sci come nell'inseguimento, deve inchinarsi al ritorno della Germania (+9") rialzandosi nel finale (+42").