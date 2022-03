P.A.S.S.O. Cuneo: Danilo Di Vincenzo protagonista alla Granfondo Internazionale di Laigeueglia

Un timido sole primaverile ha accompagnato i 1500 ciclisti che domenica 27 febbraio si sono dati appuntamento sulle strade savonesi per questa prima competizione stagionale; al traguardo sull’ostica salita a Colla Micheri, ha alzato le mani al cielo anche Danilo Di Vincenzo, portacolori della Polisportiva P.A.S.S.O Cuneo.

“La Granfondo Internazionale Laigueglia è il primo vero sogno per gli appassionati delle due ruote che ambiscono ad una stagione da protagonisti, ma anche per coloro che non amano il confronto con il cronometro. Per questo rappresenta un appuntamento da vivere e condividere intensamente.” - affermano nell’apposito sito gli organizzatori e sicuramente per il quarantenne di Roata Chiusani è stata l’occasione per rimettere i pedali ai piedi e a distanza di pochi giorni dalle dimissioni dall’ospedale.

“Esserci alla partenza per me era già come aver vinto, visto che sino a pochi giorni fa era in un letto di ospedale per via del Covid e nonostante il mio tempo di percorrenza finale è stato più alto rispetto all’ultima edizione, sono comunque molto soddisfatto.”, sottolinea Di Vincenzo.

Nei 120 km totali di corsa, con un dislivello di 1780m, il forte ciclista cuneese è riuscito a tenere un’ottima andatura, ottenendo così un ottimo 4° posto nella categoria degli atleti speciali. “Queste gare sono i principali obiettivi di noi ciclisti e poterle vivere è qualcosa di meraviglioso, nonostante le difficoltà di ognuno di noi; purtroppo devo sottolineare la mia delusione nel non essere stato premiato (si premiano i primi cinque di ogni categoria), nonostante l’impeccabile organizzazione. Sudare sui pedali per oltre cento chilometri e poi non venire riconosciuto la propria la fatica, è molto triste.”, conclude lo stesso ciclista.