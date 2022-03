Volley A1F. Cuneo ama il brivido: anche al Palaeur finisce 3-2 per le Gatte, che vincono in rimonta

Cuneo ama il brivido. Come già successo domenica scorsa in casa contro Chieri, le biancorosse s'impongono anche nel recupero della 1ª giornata di ritorno contro l'Acqua&Sapone Roma per 3-2 (21-25/26-24/25-22/17-25/14-16). Una vittoria in rimonta per Signorile e compagne, che riscattano così la debacle patita all'andata.

Primo set largamente condotto dalle ragazze di Andrea Pistola, scese in campo con il capitano Signorile in palleggio e la francese Gicquel opposto, la coppia di centrali Squarcini-Stufi e le due schiacciatrici di posto4 Kutznetsova e Jasper con libero Spirito, che sono sempre davanti alle romane di parecchi punti: 5-8, poi 13-16 e 6-21 i parziali in loro favore fino al 21-25 finale. Miglior realizzatrice del set Federica Squarcini con 6 punti (2 aces, 1 muro e 3 attacchi vincenti), seguita da Gicquel con 5 (1 ace, 1 muro, ma solo 3 attacchi: 27%). A referto anche Kutznetsova, Jasper e Stufi con 2 punti e Signorile con 1.

Nel secondo parziale il coach cuneese ripropone lo stesso sestetto, ma il suo svolgimento è decisamente più equilibrato rispetto a quello di apertura. Roma avanti nelle fasi iniziali (8-7), poi Cuneo riesce a recuperare lo svantaggio e girare a metà sul 14-16; vantaggio che mantiene fino al 19-21. Braccio di ferro tra le squadre nel finale, ma alla fine la spuntano le laziali che vincono 26-24 e trovano la parità. Nel corso del set entrano anche Gaia Giovannini ed Alice Degradi. Miglior realizzatrice in termini numerici nel parziale l'opposto Gicquel (6 punti, 5 in attacco (su 14) ed 1 muro), poi 3 punti per Jasper e Squarcini, 2 per Kutznetsova e Stufi.

Per Cuneo le cose si complicano nel terzo set. Dopo un vantaggio iniziale della Bosca S. Bernardo (6-8), le romane restano sempre con il fiato sul colle a Signorile e compagne riuscendo ad arrivare a metà set davanti (16-15), per passare poi a condurre di due lunghezze sul 21-19. Con un parziale di 4-1 l'Acqua&Sapone piazza a zampata decisiva aggiudicandosi il set per 25-22, con la certezza di conquistare almeno 1 punto. Nonostante un buon parziale dell'olandese Jasper (5 punti, tutti in attacco, 62%), le Gatte vanno così sotto 2-1 nel computo parziale della partita.

Senza storia il quarto set, nel quale Cuneo guida in controllo il gioco dall'inizio alla fine. Avanti 4-8, poi 8-16 e 13-21, le biancorosse portano la partita al tie break vincendo il parziale per 25-17. Pistola varia il sestetto iniziale tenendo in panchina la russa Kutznetsova preferendole Degradi che risulta la miglior realizzatrice con 7 punti all'attivo, tutti in attacco. Ottimo set anche per Federica Stufi che fa registrare un tondo 100%, con 6 punti su altrettanti attacchi.

Lottato fino alla fine il tie break: Roma sembra scappare riuscendo a portarsi avanti di tre lunghezze sul punteggio di 11-8, ma Cuneo resta con i nervi saldi e riesce trovare la parità a quota 14 dopo aver annullato un match ball alle laziali. Sprint decisivo e vittoria ai vantaggi, 16-14, per le Gatte.

ACQUA & SAPONE ROMA-BOSCA S. BERNARDO CUNEO 2-3 (21-25/26-24/25-22/17-25/14-16)

BOSCA S. BERNARDO CUNEO: Kutznetsova 5, Degradi 11, Squarcini 17, Spirito (L), Giovannini, Agrifigolio, Gicquel 23, Signorile 1, Jasper 13, Stufi 14. N.e. Zanette, Caruso, Gay. Allenatore: Pistole - CUNEO: ric. 48% (26% prf), att. 41%, muri 11, aces 7, batt.sb. 11, errori 22.