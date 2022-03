Volley femminile A1 - Roma verso il recupero contro Cuneo, Hanna Klimets: "Affrontiamo una grandissima squadra, dovremo mettere in campo tutto"

Due recuperi, tra oggi e giovedì, in Serie A1 femminile.

Apre le danze la sfida odierna, con fischio d'inizio alle 19,30, tra Acqua & Sapone Roma Volley Club e Bosca S.Bernardo Cuneo, valida per la prima del girone di ritorno.

Romane a caccia di punti utili per allontanarsi dalle posizioni più scomode della classifica e dunque particolarmente agguerrite, come confermano le dichiarazioni dell'opposta Hanna Klimets in vista del match: "Siamo un po’ stanche, ma è normale, sappiamo di dover dare il meglio di noi per uscire da questa situazione. Cuneo è una grandissima squadra. Non hanno soltanto giocatrici di livello, ma in campo, tutte insieme, esprimono una intensità e velocità di gioco veramente notevole. Ci aspetta una grande prova, ma dovremo mettere in campo tutto pur di ottenere i punti di cui abbiamo bisogno. Dovremo partire da una buona strategia e tanta voglia di conquistare ogni singola azione“.

Giovedì alle ore 20.00 appuntamento con il big match tra Novara e Conegliano.