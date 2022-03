Un pomeriggio di arte a Cuneo per la chiusura della mostra "Pittura in persona"

Domenica 6 marzo, nel pomeriggio, in occasione dell'ultimo giorno di apertura della mostra "Pittura in persona. La nuova collezione della Fondazione CRC", promossa da Fondazione CRC e Castello di Rivoli Museo di Arte Contemporanea, visita guidata con lo storico dell'arte Enrico Perotto e per i bambini laboratorio artistico "Mani nell'arte" con La scatola gialla!

Alla sera, sul palco del Teatro Toselli, andranno in scena i danzatori della Compagnie Desoblique, AFED - Alta Formazione Egri Danza e Compagnia EgriBiancoDanza

Di seguito tutti i dettagli!

MANI NELL'ARTE - LABORATORIO ARTISTICO

evento della mostra "Pittura in persona", a cura di La scatola gialla, con Laura Boffa

ore 15.45

Complesso Monumentale di San Francesco, via Santa Maria 10



Mani disegnate, decorate, scolpite. Mani per fare, giocare, accarezzare. Ispirati dalla moltitudine di significati delle mani raffigurate nelle opere in mostra creeremo la nostra impronta in argilla e la trasformeremo in un’opera d’arte.



Per bambini 6-10 anni

Attività gratuita - Prenotazione obbligatoria

Eventbrite - pitturainpersona@gmail.com - 388.11.62.067