L'appello di Paolo Demarchi (Lega Salvini Piemonte): "Con la guerra si rischia una crisi alimentare insostenibile"

L’assemblea di Palazzo Lascaris ha dedicato un lungo momento di riflessione alla guerra in Ucraina approvando l’Ordine del giorno che ha come primo firmatario Stefano Allasia, presidente del Consiglio regionale e del Comitato per i diritti umani e civili.



“Nei nostri occhi abbiamo le immagini strazianti delle bombe che radono al suolo interi quartieri, dei padri che lasciano sole le loro famiglie - ha commentato il consigliere della Lega Salvini Piemonte Paolo Demarchi motivando il suo convinto sì al documento - . Papà giovani, come me. Con figli piccoli, come i miei. Bisogna lavorare in tutti i modi per arrivare alla pace e mettere fine a una guerra che, comunque andrà, non avrà alcun vincitore, ma soltanto vinti. Anzi, avrà conseguenze dirette anche su di noi, innanzitutto sul fronte alimentare”.



“Il blocco dei porti ucraini - ha specificato Demarchi, consigliere leghista di Saluzzo e imprenditore nel settore agricolo - sta provocando l’azzeramento delle forniture agricole e alimentari, innescando una crisi insostenaibile. Una dipendenza che è simile in tutto a quella per il gas russo: per troppi anni l’Europa, tra il coltivare e farsi bella con le politiche ambientali, ha scelto la seconda strada. E purtroppo lo stesso ha fatto l’Italia, perdendo 200mila ettari di coltivazioni di cereali in dieci anni, mentre i nostri agricoltori venivano pagati sempre meno”.



“Il risultato - ha concluso Demarchi - è che dipendiamo per il 64% dal frumento estero, per il 38% dal grano duro d’importazione, mentre ci manca quasi la metà del fabbisogno di mais. La Russia è il primo esportatore mondiale di frumento, l’Ucraina il quinto produttore di mais. Dalla Russia compriamo 100mila tonnellate di grano all’anno e dall’Ucraina 120mila. Peccato che da due settimane in Italia non stia più arrivando nulla, al punto che l’industria della pasta potrebbe fermarsi tra pochi giorni. Il rischio è di ritrovarci con gli scaffali dei supermercati vuoti. Con l’unica speranza che il peggio non arrivi”.