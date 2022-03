Gastaldi (Lega): "Via libera alla legge per la tutela dei castagni"

"Via libera alla legge per la tutela dei castagni. Approvato in commissione Agricoltura della Camera il primo testo dedicato alla loro valorizzazione. Esprimiamo soddisfazione per aver contribuito in modo determinante a licenziare questo provvedimento dedicato alle realtà territoriali legate al castagno che ancora oggi mantengono viva la cultura rurale. La Lega è stata presente al tavolo dei lavori con un proprio testo (a prima firma della collega Martina Loss). In particolare, ci siamo impegnati per il riconoscimento della presenza storica della castanicoltura nelle regioni italiane e la valorizzazione delle attività culturali e sociali ad essa collegate, sostenendo la multifunzionalità del castagno in ambito paesaggistico, ricreativo, turistico ed ecologico, stimolando e sostenendo la presenza di prodotti locali delle filiere della castanicoltura e nella loro internazionalizzazione. Inoltre, abbiamo dato sostegno alla professionalità nel settore, con un articolo dedicato alla formazione degli operatori, introducendo percorsi formativi nelle materie tecniche della castanicoltura".



Lo dichiara il deputato della Lega Flavio Gastaldi, membro della commissione Agricoltura e sindaco di Genola.