Bra per l’Ucraina: i momenti della manifestazione organizzata dalla Scuola di Pace Toni Lucci [VIDEO]

Si sono ritrovati per manifestare a sostegno dell’Ucraina alle 19.30 di ieri sera, mercoledì 2 marzo, davanti al Palazzo Comunale di Bra i numerosi partecipanti all’invito della Scuola di Pace “Toni Lucci”.

Delegata della Scuola di Pace e consigliera comunale, Marina Isu, sulle note di Imagine di John Lennon, ha ringraziato i presenti enunciando l’articolo 11 della Costituzione: “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.







Quindi l'intervento del Sindaco di Bra, Gianni Fogliato: “Sono contentissimo di vedere tanti miei concittadini presenti qui, anche se non avremmo mai dovuto vederci. Mezz’ora fa eravamo in questa sala alla mia sinistra, la sala più importante del Comune, la Sala del Consiglio. Io faccio parte del Consiglio da tanti anni, però, oggi, penso di aver vissuto una delle più belle riunioni del Consiglio Comunale, perché con una riflessione, una discussione pacata, all’unanimità di tutti i consiglieri, consiglieri che hanno riferimenti diversi, che hanno appartenenze diverse, è stato approvato un documento che condanna l’invasione dell’Ucraina che è a fianco della popolazione e soprattutto che condanna la guerra. Vedete, il Consiglio comunale è un organo elettivo, rappresenta tutta la città. Perciò tramite i sedici consiglieri vuol dire che tutti i cittadini in quel momento hanno condannato la guerra".

La Città aveva già preso posizione contro il conflitto in atto con un minuto di silenzio durante la giornata del 25 febbraio, in concomitanza con l’apertura dei nuovi incontri della Scuola di Pace. “Mai più guerra, violenza e razzismo”, “basta occupazioni militari”, “la guerra è un crimine e mai una soluzione”: questi alcuni dei cartelli e striscioni che adulti, ragazzi e bambini braidesi hanno tenuto esposti per tutta la durata del sit-it.



Parte attiva della manifestazione, oltre alla Scuola di Pace e all’amministrazione comunale, è l’Unità Pastorale 50, che racchiude le parrocchie di Bra, Bandito e Sanfrè coordinate da Don Giorgio Garrone, parroco della parrocchia di Sant’Andrea Apostolo, che con le letture e preghiere di Sara, Luca e Irene, hanno accompagnato la manifestazione.



La più giovane a sedere in Consiglio Comunale, membro anche della Consulta Giovanile, Iman Babakhali commenta così la tragedia a cui stiamo assistendo: “Cerchiamo di evitare di intossicare gli ambienti, i social, ma anche i luoghi fisici con post, con discorsi, cercando di analizzare con delle teorie allucinanti le cause delle guerre. Questo non fa altro che alimentare la disinformazione generale e anche creare ferite tra chi ha una famiglia, ha degli amici, ha dei conoscenti in Ucraina, ma non solo. Quello che dobbiamo fare noi da cittadini è cercare di informarci e soprattutto di manifestare il nostro dissenso contro la guerra, dobbiamo urlarlo al nostro Governo e alle nostre istituzioni. La sorprendente resistenza Ucraina guidata dal Presidente Zelens'kyj, che ha dimostrato di saper unire la popolazione, ha causato un aumento della violenza da parte russa che, secondo le fonti, ha iniziato a bombardare ospedali e scuole, a utilizzare bombe a grappolo vietate dal diritto internazionale. Eppure gli ucraini, militari e civili, continuano a lottare e a chiedere la solidarietà di tutto il mondo. […] Sono scesi in piazza migliaia di cittadini da Berlino a Mosca, dove i manifestanti sono stati arrestati e sottoposti agli abusi delle forze dell’ordine. Anche in un paese martoriato dalla guerra e alleato di Putin come la Siria ci sono state manifestazioni di solidarietà con gli ucraini, in quanto entrambi i popoli vittime delle scelte folli e criminali di chi detiene il potere. Noi stasera siamo qui anche per coloro che, nonostante l’assenza di democrazia, hanno messo in pericolo la loro quotidianità per manifestare contro questa guerra imperialista, voluta da un ristretto gruppo di uomini che giocano sul benessere dell’umanità.”

L’intervento di Ugo Minini, nella segreteria provinciale del Partito Democratico, ha orientato lo sguardo su una visione europea del conflitto.

Sulla scalinata del Comune sono saliti anche Franco Canopale e Zhanna Savenko.

Il primo, che dal 1996 si occupa del Comitato di Accoglienza Bambini di Chernobyl, ha riportato alcune testimonianze di persone a lui vicine, ex bambini accolti con cui ha mantenuto i contatti, che quotidianamente gli scrivono per aggiornarlo sulla situazione nei luoghi che, al momento, sono colpiti dall’invasione russa.

Zhanna Savenko, invece, è un’atleta professionista di Hockey su prato che a soli 16 anni giocava in serie A e per la Nazionale proprio a Kyiv e che ormai da qualche anno, dall’Ucraina, si è trasferita a Bra.

Ha portato la sua testimonianza dolorosa: “Vorrei ringraziarvi di cuore per essere qui. Noi siamo lontani, ma vivere questi giorni non lo augurerei a nessuno. Quando là c’è tuo papà, tua sorella, i tuoi parenti che la stanno vivendo. Tanti non conoscono la verità. Io ho giocato a Hockey tre anni in Russia, a Mosca. Ho tantissimi amici con cui mi scrivo, ma loro non sanno la verità. Purtroppo Putin non dice le cose, dice solo ciò che vuole. Loro la verità la capiscono, ma molti ce l’hanno con l’Ucraina perché non sanno cosa sta succedendo. Io ho parenti che chiamo tutti i giorni solo per sentire che sono vivi, perché sono più sotto in cantina che a casa, non riescono a lavarsi, non riescono a mangiare. I bambini, purtroppo, sono tanti, non hanno più pannolini, non hanno più latte, sta finendo tutto".