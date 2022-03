A Bra proseguono gli appuntamenti di “Marzo donna”

Il calendario 2022 di “Marzo donna” entra nel vivo. Dopo l’inaugurazione della mostra di pittura “Donne nell’ombra” di Andreina Bertolini, ospitata all’interno di Palazzo Mathis fino al 3 aprile, i prossimi giorni vedranno due nuovi appuntamenti: venerdì 11 marzo alle 21 nell’auditorium della BPER banca, in via Sarti, si terrà una conferenza dal titolo “La carta delle bambine, i diritti negati dell’infanzia”. Relatrici la dott. Barbara Orusa, presidentessa della Fidapa di Saluzzo, e la prof. Roberta Bosisio del Dipartimento di cultura, politica e società dell’Università di Torino. Ingresso libero.

Sabato 12 marzo, invece, il centro polifunzionale “Giovanni Arpino” ospiterà alle 21 lo spettacolo organizzato dalle associazioni Asd New Dance e Los Tres Amigos “Donne in punta di piedi”, un viaggio nel mondo femminile tra parole, ricordi, musica e danza. Ingresso ad offerta libera. Per partecipare agli appuntamenti è necessario essere dotati di green pass rafforzato e mascherina Ffp2.

Gli eventi di “Marzo donna” proseguiranno fino alla fine del mese. Il calendario completo è consultabile sul sito www.turismoinbra.it. Maggiori informazioni rivolgendosi all’Ufficio cultura e turismo del Comune chiamando lo 0172-430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.