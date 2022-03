A Monforte d'Alba i bambini hanno piantato 100 alberi nella tartufaia didattica

Il rapporto con la natura deve essere creato fin dalla tenera età. È quello che l’amministrazione comunale e le maestre della scuola primaria di Monforte d’Alba stanno facendo per i bambini. Questa mattina sono stati piantati 100 alberi nella tartufaia didattica nell’area colonnello Martina in loc. Cornaretta.

Un gesto che va oltre il mero simbolo, come afferma il sindaco Livio Genesio: «Questa è stata un’iniziativa importante che vorremmo replicare ogni anno per poter piantare sempre più alberi che salvaguardino questa zona e che la rendano una tartufaia didattica sempre più completa. Per i bambini è stata una mattinata emozionante ed educativa: quando saranno adulti si ricorderanno che in questa area ci sono i loro alberi da tartufo. Il messaggio è chiaro: il rispetto della natura e l’ecosostenibilità per un futuro migliore anche nelle nostre zone tanto amate dai turisti, dove il rispetto per l’ambiente deve essere sempre maggiore».

Il primo cittadino ha anche consegnato ad ognuno dei bambini un diploma di riconoscimento per questo gesto: «Il diploma vuole confermare in modo ufficiale la loro partecipazione e l’inizio della loro unione con l’albero che hanno piantato. È come un legame che si è appena creato e che aiuterà i bambini a crescere nella consapevolezza del territorio che li circonda».