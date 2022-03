Al Caffè Letterario di Bra si legge “Il tempo di vivere con te” di Giuseppe Culicchia

Il poeta Bernardo Negro torna al Caffè Letterario di Bra per presentare il romanzo-saggio “Il tempo di vivere con te” di Giuseppe Culicchia (Mondadori, 2021). La sua recensione ha riportato la tensione di nuovo in alto, come solo lui sa fare.

Si racconta la storia di due cugini. Uno è il narratore, l’altro è Walter Allasia, il brigatista rosso dalla fanatica violenza eversiva. Le madri erano sorelle, ma Ada, zia dell’autore, dapprima sottovaluta le spinte magneticamente feroci del figlio, che passa dalla Sinistra tradizionale a quella del mitra, imbracciato per una sadica guerra senza quartiere.

Loro vivono a Sesto San Giovanni, la Stalingrado d’Italia e tornano nel Piemonte del cugino Giuseppe solo per le ferie. Lui è un ragazzino, mentre Walter già coltiva ideali, ancora accettabili, di lotta contro l’ingiustizia. Per Giuseppe, Walter è un Robin Hood. Saprà poi dopo dell’incontro con Renato Curcio, fautore della lotta armata che si spinge sempre di più verso la crudeltà. Il passo è breve. Walter imbraccia il Kalashnikov e comincia a sparare finché il i poliziotti fanno irruzione nell’appartamento degli Allasia.

Segue un conflitto a fuoco dove cadono Sergio Bazzega e Giovanni Vittorio Padovani due agenti dell’antiterrorismo. Walter tenta la fuga, ma viene fermato dagli spari di altre forze dell’ordine accorse sul posto.

La tragedia è consumata con la fatalità di un macabro rito. Due uomini dello Stato, innocenti, lasciano moglie e figli, mentre alla famiglia di Walter non rimane che la disperazione per un micidiale evento che avrà molte repliche per tutti gli anni ‘70 del secolo scorso.

Lo scrittore affronta l’argomento con sincera pietà, ma senza indulgenze neppure per il cugino, il suo Robin Hood dell’infanzia. Leggete questo libro con attenzione ed obiettività, partecipando alla storia con la commozione che il tempo non farà mai dimenticare!

Culicchia è uno dei massimi romanzieri d’Italia. Il suo “Tutti giù per terra” è un classico tradotto in tutte le principali lingue del mondo, ma qui è lui, Giuseppe, co-protagonista per sempre con quel gorgo in gola. Sa che il fanatismo ha distrutto intere famiglie e che “La notte della Repubblica”, evocata dal grande reportage televisivo di Sergio Zavoli, pesa ancora sul Paese.