Anche Cuneo "ripudia la guerra" e si schiera a fianco di ucraini (e russi contrari all'invasione)

Il consiglio comunale di Cuneo - e quindi la città stessa - si schiererà ufficialmente contro l'invasione russa dell'Ucraina, e a sostegno e in solidarietà al popolo ucraino. A determinarlo un ordine del giorno a firma di Centro per Cuneo, Cuneo Città d'Europa, Cuneo per i beni comuni, Cuneo Solidale Democratica, Centro per Cuneo, Crescere insieme, Partito Democratico e Gruppo misto di maggioranza, che l'assemblea non mancherà di votare nelle due serate di consiglio comunale in programma per lunedì 7 e martedì 8 marzo.

Nel documento relativo all'ordine del giorno i firmatari ricordano l'articolo 11 della Costituzione Italiana: "L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo".

Si chiede al consiglio comunale di esprimere "la più ferma condanna per l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e per i bombardamenti delle città, avvenuti in spregio ad ogni regola del diritto internazionale per sottomettere uno stato sovrano, rifiutando ogni tentativo d’intesa negoziale e minando la pace e la stabilità dell’Europa" e il "sostegno ai cittadini russi che stanno dimostrando 'vergogna' e 'paura' per l’azione di invasione di Putin e che rischiano l’arresto e la successiva incarcerazione perché manifestano contro la guerra".

L'obiettivo è far prendere alla città una posizione netta di contrasto all'attacco militare che - sempre secondo gli scriventi - potrebbe "deflagrare, con gravi conseguenze sociali ed economiche sull’intera comunità internazionale, mettendo a rischio la sicurezza dell’Europa e la stabilità globale l’unica via di uscita sia porre fine alle ostilità e riprendere la via diplomatica".

Si chiede al Governo italiano, agli Stati membri e alle istituzioni europee di impegnarsi con tutte le misure necessarie per raggiungere lo stop all'invasione e la liberazione dell'Ucraina. Si chiede anche la riorganizzazione dell'accoglienza dei profughi ucraini che arriveranno in città.

"E' necessario far sentire al popolo ucraino la reazione e la solidarietà dei cittadini italiani, e la più forte condanna morale e politica di Putin e delle sue azioni di guerra. E a riaffermare la necessita di un superamento della logica dei blocchi militari contrapposti, di una ripresa tempestiva delle trattative per una riduzione concordata degli armamenti in particolare di quelli a testata nucleare e dei sofisticati sistemi antimissile".