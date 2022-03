Anche i Blu Brothers si mobilitano per l'Ucraina

Non potevano mancare. Anche i Blu Brothers, la tifoseria del volley maschile di Cuneo, si mobilita per aiutare i profughi ucraini: “In questi giorni particolarmente difficili, per i tristi motivi che tutti conosciamo, ci siamo attivati per cercare di dare un aiuto concreto alla popolazione”.

Due i modi per contribuire a questa iniziativa.

Donazioni tramite Satispay al seguente link:

https://www.satispay.com/app/match/link/money-box/S6Y-SVN--C6854A5B-1CEB-4F8B-B3B7-682F16590022



Donazioni di materiali quali coperte, abbigliamento, pannolini, assorbenti, prodotti per l'igiene personale, medicinali e generi alimentari (purché a lunga conservazione), da consegnare domenica 6 marzo presso il banchetto che sarà allestito all'ingresso del Palazzetto dello Sport, a partire dalle ore 16.



“Le donazioni su Satispay verranno utilizzate per l'acquisto di altro materiale, che verrà spedito insieme a quello raccolto domenica. Vi terremo aggiornati nei giorni seguenti sulla destinazione delle vostre donazioni!”, scrivono.



Per informazioni:

Sandro 338/8632092

Andrea 349/4359092