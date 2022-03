Andare in bici per le colline del Partigiano Johnny

Alcuni partecipanti alla pedalata in ricordo dei luoghi di Beppe Fenoglio

Ricordare il centenario dalla nascita dello scrittore Beppe Fenoglio con una pedalata originale e suggestiva lungo i sentieri dove far rivivere idealmente il ricordo del partigiano Johnny.

L’appuntamento di ieri, mercoledì 2 marzo, è stato gestito dagli Accompagnatori Cicloturistici della Regione Piemonte del neonato gruppo Slowbike Piemonte, ed ha toccato i paesi di Neive, Mango e Neviglie con ritorno a Neive.



Dopo i saluti di Annalisa Ghella, sindaco di Neive (Borgo più bello d’Italia) il gruppo ha fatto sosta in Località Trava di Mango dove, grazie alle 12 postazione distribuite per il Comune di Mango, il Sig. Luciano dell’Associazione Culturale Manganum ha raccontato aneddoti, episodi e letto frasi celebri di Beppe Fenoglio che hanno avuto grande eco grazie alla diretta Facebook di Radio Alba al Dieghito Time (guarda video) https://fb.watch/bt-ktUwXWj/

Dopo una pausa nell’accogliente Pinacoteca di Mango i partecipanti hanno potuto ammirare le colline verso Neviglie per poi scendere verso Neive e riconquistare la vetta del Borgo dove sono stati accolti dal fascino delle vie e degli edifici neivesi del ‘700.

Gli organizzatori Daniela, Daniele, Gildo, Giorgio, Mario, Michele, Roberto Fantaroby ringraziano per l’accoglienza i Comuni di Neive e Mango, l’Associazione Culturale Manganum di Mango nelle persone di Gisella, Marzia, Ginetto e Luciano.