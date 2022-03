Borgna a Marsiglia con il Comitato europeo delle Regioni che ha nominato il sindaco di Kiev membro onorario

Il sindaco di Cuneo Federico Borgna oggi, giovedì 3 marzo, è a Marsiglia con il Comitato europeo delle Regioni a rappresentare 80.000 comuni e 240 regioni europee.

Tutti insieme per confrontarsi sul futuro e per affermare con forza che “la libertà dell’Ucraina è la libertà dei nostri figli e del futuro dell’Europa”. Apostolos Tzitzikostas, presidente del Comitato delle Regioni dell’Unione Europea ha annunciato che, a partire da oggi, il sindaco di Kiev Vitali Klitschko riceverà l’adesione onoraria al Comitato europeo delle regioni: “Il posto dell’Ucraina è in Europa. Siamo un popolo unito, ci schieriamo per la libertà e la democrazia perché sappiamo che libertà, giustizia e democrazia prevarranno”.

“In questo momento ci sono 120 mila profughi ucraini in Romania, di cui 80 mila sono bambini e 500 mila in Polonia. Una tragedia che non possiamo tollerare… 330 sindaci russi hanno appena firmato un documento in cui affermano con forza che questa guerra è la guerra di Putin e non del popolo russo”, scrive Borgna sui suoi profili social.