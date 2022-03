Borgna agli ucraini: "Non siete soli, c'è una comunità che vi accoglie"

Il presidente della Provincia, Federico Borgna, ha espresso solidarietà e vicinanza al popolo e alla nazione ucraina aggredita dall’invasione della Russia.

“L’Ucraina sta subendo un’aggressione inqualificabile e incomprensibile – dice Borgna – Sono ore drammatiche, quello che sta succedendo ha reso chiaro che serve più Europa, è necessario che si spinga verso una politica e una difesa comuni perché questa vicenda sta facendo emergere la fragilità di un’Europa che parla con troppe voci e strategie diverse. In provincia di Cuneo vivono tante persone di origine ucraina e russa, penso a quanto sia difficile, in questo momento, essere lontani dalla propria casa, dalla famiglia e dagli affetti. A loro dico non siete soli, c’è una comunità che vi accoglie”.