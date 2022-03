Bottega 23 di Fossano propone un mercatino speciale usato per sabato 5 marzo

Prossima al compimento del sesto anno di attività e dopo il difficile periodo pandemico, Bottega 23, il negozio specializzato in vestiario e accessori di seconda mano, attività espositiva e commerciale legata alla Officina del Possibile, riparte con gli eventi speciali.

Il negozio nasce nel 2016 grazie al coordinamento della Fondazione NoiAltri, di Caritas, della cooperativa Il Ramo e della cooperativa Il Viandante, con il supporto di Fondazione CRC e Fondazione CRF.

Persegue da sempre il duplice scopo di creare opportunità di lavoro e di crescita professionale per persone con disagi di varia natura e di contribuire alla riduzione degli sprechi e dei rifiuti.

Sabato 5 marzo nel pomeriggio dalle 15,30 e fino alle 19,00, Bottega 23 propone un nuovissimo mercatino allestito negli spazi vicino al negozio in via Matteotti, al motto "ogni vestito ha una durata infinita e una storia in più da raccontare".

"Momento importante di convivialitá e soprattutto di aiuto alle persone più fragili." - sottolinea Maurizio Bergia della cooperativa sociale il Ramo - "con prezzi davvero molto più che popolari. Noi siamo qui e aspettiamo che i fossanesi facciano la propria parte, coinvolgendo amici e conoscenti".