Consiglio provinciale convocato per lunedì 7 marzo

Il Consiglio provinciale è convocato in seduta pubblica nella sala Giolitti della sede della Provincia a Cuneo lunedì 7 marzo alle 15. Tanti i punti all’ordine del giorno: approvazione delle linee programmatiche di Governo del presidente; istituzione Stazione Unica Appaltante (Sua) e approvazione dello schema di convenzione per il triennio 2022-2026 con i singoli Comuni e le Unioni montane aderenti; indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell’ente presso organismi terzi; dismissione tratti di strade provinciali interni alle tangenziali Est ed Ovest del comune di Saluzzo.

Sono previste anche un'integrazione alla definizione dell'ambito territoriale di applicazione delle leggi a tutela delle minoranze linguistiche storiche e la designazione dei componenti della Seconda Sottocommissione Elettorale Circondariale di Saluzzo in sostituzione di membri dimissionari.