Dal Rotary Club Savigliano concentratori di ossigeno per RSA del basso Piemonte e Liguria

Serata distensiva e piena di contenuti, quella di mercoledì scorso, per il Rotary Club Savigliano, riunito in assemblea, a festeggiare il 117° anniversario del Rotary Internazionale, anche con la proiezione d’un filmato sulla Storia del Rotary.

Il Governatore del Distretto 2032 Silvia Scarrone, aveva consegnato, qualche giorno prima, ai suoi presidenti di Rotary Club i Concentratori di Ossigeno per alcune RSA del Basso Piemonte e della Liguria.

Service, questo, reso possibile grazie alla collaborazione tra Rotary Foundation e l’USAID, agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale. Al Club saviglianese ne erano state assegnate tre.

Per le Case di Riposo:

Chianoc di Savigliano, f.lli Ariaudo di Levaldigi, Cittadella della Salute di Cavallermaggiore.

Motore, il progetto USAID – Rotary in Italia: comunità contro il Covid 19.

“Un grande aiuto per chi svolge ruoli di sacrificio, molto prezioso per i soggetti più deboli,” ha spiegato il Presidente Tino Testa nel corso della serata. Si inquadra in un ventaglio di donazioni a favore di strutture socio assistenziali. Lo scorso anno erano stati distribuiti tablet alle Scuole Superiori, ed è ora indirizzato agli ospiti delle RSA.

I rappresentanti delle Case di Riposo hanno espresso calorosi ringraziamenti per le donazioni, utìle contrasto agli effetti della pandemia. Si tratta di dispositivi in grado di produrre ossigeno a partire dall’ambiente circostante ed è utilizzato, in ambito medicale, al posto delle bombole d’ossigeno.

Nel corso della serata è stata anche ufficializzata la nomina dello staff del presidente entrante, Buscatti, per il 22/23 anno rotariano prossimo.