Expo Dubai, Carosso: "Dobbiamo portare le nostre aziende nel mondo"

Si conclude con il Piemonte Day e la presentazione delle Universiadi 2025, la settimana del Piemonte a Expo Dubai 2020. Un settimana di incontri e appuntamenti con l’obiettivo di promuovere le eccellenze del territorio, il turismo e le imprese.

“Non ci sono solo le grandi aziende, ma ci sono anche dei bravi artigiani e questo è quello che abbiamo portato come Piemonte, quelle aziende particolari che possono fare differenza.

Nel mondo vogliono un prodotto esclusivo e l’artigianato piemontese è in grado di darlo - così il vice presidente della Regione, Fabio Carosso -. Dobbiamo avere il coraggio di portare le nostre aziende, non solo le multinazionali, nel mondo, creare momenti di incontro fare quella parte di lobby che non esiste”.

“Abbiamo alcuni settori principali: l’enomeccanica, che fa tutta quella parte di tecnologia legata alla frutta e alla verdura che a Paesi come quelli Africani, qui vicini, può interessare, poi abbiamo la tecnologia legata alle auto, che possono esser imprestate ad altri settori, e poi ancora tutta parte del tessile e dell’areospazio.

L’azienda però da sola non riesce ad andare in tutto il mondo, ecco qui dovremo essere di sostegno”.

Presente a Dubai anche l’assessore al bilancio, Andrea Tronzano, che aggiunge: “Il Piemonte può essere una motor volley d’eccellenza della produzione di qualità.

Occorrerà un marketing territoriale, perché oltre a quelle che sono venute qui a Dubai, per l’alta gamma ce ne sono circa un centinaio di imprese di questo tipo che possono davvero essere portate nel mondo”.

A chiudere la settimana negli Emirati Arabi è stato l’intervento dell’assessore allo sport, Fabrizio Ricca: “Siamo la Regione dell’auto, ma anche dell’automotive e dello spazio. E ancora, abbiamo anche il lusso, terra di design e di grandi marchi, tutto raccontato in una spazio piccolo, ma significativo. Un’opportunità per farci scoprire al ritorno in Italia”.