Grande mobilitazione dei braidesi per chiedere la pace in Ucraina [FOTO]

“Imagine all the people, livin' life in peace”. Il suono della musica contro il rumore delle bombe. A Bra risuona così Imagine di John Lennon, celebre inno di speranza per un presente e futuro di pace.

Grande la risposta dei braidesi all’invito di papa Francesco di pregare per la pace in Ucraina, in particolare il 2 marzo, Mercoledì delle Ceneri. Mobilitazione da parte di Comune e Scuola di Pace che, in collaborazione con le parrocchie cittadine hanno organizzato un sit-in davanti al Municipio e in corso Cottolengo per dire stop alla guerra e ai bombardamenti, auspicando ascolto e una possibile trattativa non violenta.

I connotati della manifestazione sono stati slogan, cartelloni inneggianti alla pace, bandiere arcobaleno, i colori giallo e azzurro dell’Ucraina proiettati su palazzo Garrone. “Vogliamo sostenere le iniziative di pace e di solidarietà che facciano sentire la voce di chi ripudia la guerra, così come recita l’articolo 11 della Costituzione Italiana”, ha detto il sindaco Gianni Fogliato. Accanto al primo cittadino e agli amministratori comunali erano presenti sacerdoti, esponenti di associazioni di volontariato e una numerosa platea di popolazione intergenerazionale, a far comprendere come la guerra sia un cancro trasversale, che colpisce tutti allo stesso modo, senza distinzioni.

La situazione in Ucraina fa emergere ancora una volta il gravissimo problema delle ingiustizie e delle diseguaglianze, che colpiscono soprattutto i più poveri e, quando la pace non è perseguita con tutti i mezzi, le terribili conseguenze si riversano a svantaggio dell’intera umanità.

All’iniziativa hanno partecipato anche cittadini di origine ucraina, quali testimoni dell’angoscia che stanno vivendo in queste ore i connazionali. Le immagini che arrivano da Kiev e dalle altre città ucraine sono davvero strazianti. Palazzi bombardati, auto e persone in fuga dalle proprie case, mentre i missili risuonano sulle loro teste.

Un monito per i tanti braidesi riuniti in piazza a chiedere l’immediato cessate il fuoco. La manifestazione ha seguito altre forme di mobilitazione. Accogliendo le parole accorate di papa Francesco in occasione dell’udienza generale del 23 febbraio scorso, anche l’arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, ha invitato la Comunità diocesana, le civiche amministrazioni e tutti i fedeli a riunirsi in preghiera per invocare da Dio il dono della pace. In particolare, lo ha fatto coinvolgendo tutti i Santuari mariani della Diocesi con una supplica alla Vergine Maria, che a Bra si è elevata dal Santuario della Madonna dei Fiori.