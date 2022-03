L'ASAVA ricorda il volontario Giuseppe Avataneo appena scomparso

Finire il turno da volontario, sentirsi utile, ma incontrare sulla strada del ritorno a casa un destino crudele che si materializza in un grave incidente stradale tra la propria vettura ed un mezzo pesante, per poi lottare circa un mese, dopo due operazioni, tra la vita e la morte. Purtroppo la tenacia non è bastata e pochi giorni fa è mancato Giuseppe Avataneo, 67 anni, stimato volontario ASAVA.

«L’ASAVA perde un ottimo elemento, un uomo che si è sempre dato da fare, mai dono della sua opera di volontariato iniziata con noi nel 2012». Queste le parole del presidente ASAVA Leoluca Mancuso che continua: «Giuseppe era un uomo molto educato, sensibile, attento ai malati. Era un amico oltre che un volontario su cui si poteva contare sempre. Ce ne fossero tanti come lui. Sarà da esempio per tutti noi».

L’uomo lascia la moglie Liliana, la figlia Roberta, il fratello Renzo, il genero Claudio e la cognata Antonietta. Il funerale sarà celebrato venerdì 4 marzo alle ore 15 presso la Parrocchia Maria Vergine Assunta di Roddi. Questa sera, alle ore 20.30, il Santo Rosario, sempre nella chiesa roddese.

La famiglia non chiede fiori ma eventuali donazioni all’ASAVA.