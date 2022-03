Presto nascerà Mondovì Sotterranea, un percorso sonoro nel ventre di Piazza

Un tunnel in cemento armato nel ventre della collina di Mondovì Piazza. Parte da qui il progetto "Mondovì Sotterranea", un viaggio nella parte nascosta del rione più alto della città.

E' stato approvato in questi giorni dalla Giunta, il progetto esecutivo per la valorizzazione del cunicolo denominato "Quinta Armata": un tunnel lungo circa 120 metri che da via Vasco, al piano seminterrato dell'ex Collegio dei Gesuiti, conduce al fondo di vicolo Pizzo, con affaccio sulle colline che si vedono da via Marchese d'Ormea.

Il primo passo per svelare una Mondovì inedita ai cittadini e ai turisti.

Il progetto prevede la creazione di un percorso sonoro nel tunnel, utilizzato come rifugio antiaereo nella Seconda Guerra Mondiale, che ha delle “peculiarità che lo rendono unico e potenzialmente capace di farsi soggetto attrattore in un contesto di messa a sistema dell’offerta culturale della città" - spiegano dal Comune - "è un luogo unico e dall’identità distintiva, ha un’acustica fuori dal comune che ne suggerisce l’utilizzo per le sperimentazioni sonore, si presta ad essere inserito in un contenitore più ampio, un hub culturale dedicato alla lettura, al linguaggio, alla narrazione, alla musica e alla sperimentazione".

Saranno le note dei Marlene Kuntz ad accompagnare i visitatori nel percorso con la traccia "Di un sogno che cerca un altro sogno", l'opera video-sonora che verrà creata per Mondovì Sotterranea (LEGGI QUI).