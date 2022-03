Nelle filiali della banca oltre 600 scatoloni di materiali pronti a partire verso l’Ucraina [FOTO]

Coperte, sacchi a pelo, materassini, abbigliamento pesante e biancheria, pannolini e asciugamani, farmaci, alimentari e prodotti per l’igiene.

Sono oltre 600 colli e 50.000 unità di materiali donati e ora pronti a essere spediti verso il confine tra Polonia e Ucraina grazie alla raccolta partita dall’iniziativa di due dipendenti del Banco Azzoaglio di Ceva. Un’iniziativa nata dal basso e ora cresciuta sino a coinvolgere non soltanto migliaia di privati cittadini da diverse zone del Cuneese, ma anche lo stesso storico istituto di credito cebano e diverse altre aziende della provincia, tutte partecipati della bella impresa di provare portare un aiuto concreto a quanti stanno cercando di mettersi in salvo dalle bombe che da giorni piovono sui territori dell’ex repubblica sovietica.



"Davvero non pensavamo che avremmo avuto una così grande risposta da parte di un numero così importante di persone", spiega Elena Ramondetti, che per il Banco Azzoaglio cura progetti legati alla Comunicazione e alla Sostenibilità, e che insieme ad alcuni colleghi a titolo volontario, ha proposto una raccolta che nel giro di pochi giorni è arrivata a coinvolgere tutti i dipendenti dell’istituto nelle sue diverse sedi, da quella centrale di Ceva alla stessa filiale di piazza Europa a Cuneo, passando per gli sportelli di Alba, Mondovì, Villanova Mondovì e Torino, ora occupati dagli scatoloni che arrivano incessantemente da parte di quanti vogliono dare il proprio contributo a questa importante causa.



"Una risposta che sinceramente ci ha stupito e che praticamente ha finito per coinvolgere tutta la nostra organizzazione, ora impegnata nel ricevere il materiale e nell’organizzarne l’imminente spedizione", prosegue Elena, il cui primo sostegno è arrivato dalla famiglia Azzoaglio, che "ci ha immediatamente sostenuti, mettendo a disposizione le filiali e dando la propria disponibilità a farsi carico alle spese da sostenere per spedire il materiale".



"A Cuneo – continua – abbiamo poi trovato la preziosa collaborazione della Farmacia Della Valle di piazza Europa, così come un’altra farmacia torinese, che ci ha donato un carico di medicinali. Cuneo Rent ci sta prestando i camion per spostare i prodotti da una filiale all’altra e ci ha messo a disposizione un magazzino. Al contempo la Lannutti aiuterà nella gestione logistica verso la Polonia. Bus Company metterà a disposizione un pullman col quale l’associazione 'Sapori Reclusi' di Fossano, col suo presidente Davide Dutto, farà un primo viaggio per iniziare a portare un primo carico di merce verso l’Ucraina. Contiamo di organizzarlo già in questo fine settimana per proseguire la prossima anche grazie all’aiuto di tutti i colleghi della banca, che si stanno prodigando chi con spese, chi con donazioni, chi aiutando nella confezione dei pacchi".