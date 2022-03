Padre Aurelio Gazzera a Cuneo: il "cittadino benemerito" ha incontrato la giunta

Visita cuneese per padre Aurelio Gazzera, frate carmelitano scalzo classe 1962 a cui il consiglio comunale di Cuneo ha corrisposto la Cittadinanza Benemerita durante lo scorso novembre.

Nella mattinata odierna padre Gazzera è stato ricevuto in giunta e ha raccontato la sua esperienza trentennale nella repubblica Centrafricana.

Padre Aurelio è Responsabile Caritas per la diocesi di Bouar e nel 2017 è stato nominato Ufficiale della Repubblica Italiana. Dal 1992 è operativo presso il Seminario della Yole a Boaur. Diventa Rettore del Seminario nel 1994 e contestualmente responsabile della scuola primaria e secondaria del Seminario. Nel 2003 viene trasferito a Bozoum, una delle 6 prefetture della Repubblica Centrafricana, gli viene affidato il compito di ricostruire la comunità locale dopo la guerra civile e in quell’anno diventa il parroco: padre Gazzera, grazie al suo impegno, è riuscito a far crescere e a dare dignità alla comunità di Bozoum falcidiata da una guerra civile che si protrae da tempo. In questa guerra padre Aurelio è diventato un punto di riferimento per la popolazione lavorando assiduamente per l’integrazione e per la pace del Paese.

Insieme a lui, la misura dell'onoreficienza era stata comminata anche all'ingegner Bruno Gardini, che era riuscito a presenziare direttamente in consiglio comunale.