Piobesi d’Alba, il 29enne Andrea Ottino alla guida della rinnovata Pro Loco

Ventinove anni, originario del centro roerino e residente nella vicina Vezza d’Alba, da sempre attivo nell'ambito sportivo piobesino.

Questo il profilo di Andrea Ottino, che nei giorni scorsi è stato eletto alla guida della Pro Loco di Piobesi d’Alba.

Nell’incarico Ottino sarà affiancato dal vicepresidente Claudio Costa, dal tesoriere Piero Cornero e dal segretario Roberto Zerbin. Le altre cariche statutarie vedono come consiglieri Cristina Magliano, Massimiliano Prunotto, Vincenzo Saglia, Danilo Sammori e Andrea Gozzellino.

Si tratta al momento di un piccolo gruppo formato da dieci nuovi membri. Sabato scorso sono stati raccolti i nuovi tesserati (una trentina) nell'ambito dell'iniziativa "Carnevale in piazza", organizzata dall'Associazione Genitori. Si cercano ancora nuove adesioni. Gli interessati possono contattare scrivendo una email agli indirizzi pierocornero@tiscali.it e otty92@live.it.



"Conosco Piero Cornero, presidente della Pro Loco negli anni '90/2000, che ha fatto la storia del sodalizio in paese - commenta Ottino - mi ha dato quello 'sprint' di spendermi per il mio paese. Gli obiettivi che intendiamo mettere in campo sono rivolti in modo particolare all’organizzazione delle feste tradizionali: la 'Raviola' verso maggio e la patronale 'Madonna del Carmine' a luglio".