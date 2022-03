La Polizia Locale di Bra denuncia 20enne per resistenza e violenza a pubblico ufficiale

Un ventenne pregiudicato di Cherasco, già destinatario dell'Avviso orale del Questore, è stato deferito all’autorità giudiziaria dalla Polizia Locale di Bra a seguito dei fatti avvenuti nei giorni scorsi nei giardini di piazza Roma.



Il giovane - già noto alle forze dell'ordine - si trovava nei giardini in stato di ebbrezza quando ha iniziato una discussione per futili motivi con altri giovani di sua conoscenza: la discussione è presto degenerata in un’aggressione.



Alcuni testimoni hanno immediatamente allertato la centrale operativa della Polizia Locale e in pochi istanti una pattuglia di pronto intervento è giunta sul posto unitamente ad altri equipaggi dei Carabinieri.



Gli agenti hanno tentato di placare gli animi, ma il 20enne ha iniziato dapprima a insultarli e oltraggiarli pesantemente, passando poi alle vie di fatto e aggredendo fisicamente gli uomini in uniforme, i quali, al fine di evitare ulteriori conseguenze per l’incolumità loro e dei presenti, sono ricorsi allo spray urticante in dotazione per placare la violenza posta in essere dal ventenne.



Questi è stato poi trasportato presso il Comando della Polizia Locale per la redazione degli atti di rito. A suo carico è scattata una denuncia per resistenza, violenza, minaccia ed oltraggio a pubblico ufficiale e per mancato rispetto dell'Avviso Orale del Questore. Fortunatamente gli Agenti della Polizia Locale non hanno riportato ferite o lesioni.