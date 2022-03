Sotto controllo l’incendio sviluppatosi nei boschi di Pocapaglia [FOTO]

Dopo quello che nei giorni scorsi aveva interessato il territorio di Sommariva Perno, nella giornata di oggi (giovedì 3 marzo) un nuovo incendio ha interessato il territorio del Roero. Le fiamme, certamente agevolate dalla prolungata siccità che sta minacciando anche la zona dell’Albese, si sono sviluppate in una zona boschiva in località Mormorè di Pocapaglia.

Per il suo contenimento sono state attivate squadre provenienti dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo e dai distaccamenti di Alba e Bra, insieme al Direttore Operazioni di Spegnimento arrivato dal capoluogo. L’incendio sarebbe ora sotto controllo.