Bando Mobilità transnazionale per giovani dai 18 ai 35 anni

Exar Social Value Solution, società di consulenza che opera nel campo delle politiche attive del lavoro, promuove un bando di concorso per l’assegnazione di 70 borse per tirocini di formazione professionale in Europa.

Le borse, finanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020, sono rivolte a candidati di età compresa tra i 18 e i 35 anni inoccupate/i, disoccupate/i o Neet domiciliate/i in Regione Piemonte e disponibili sul mercato del lavoro.

I tirocini in ambito turistico/alberghiero/della ristorazione della durata di tre mesi hanno come destinazione:

Malta con partenza il 23 aprile 2022 e il 23 luglio 2022

Valencia con partenza il 21 marzo 2022 e il 20 giugno 2022

Berlino con partenza a settembre 2022 e a dicembre 2022

Viseu con partenza a giugno 2022

Viene inoltre richiesta la conoscenza di livello B1 della lingua del paese di destinazione o della lingua inglese.

Verranno garantite attività informative/formative pre-partenza e tutoraggio durante l’esperienza con rilascio di certificazioni relative all’esperienza.

È possibile inviare la propria candidatura all’indirizzo giovanieuropa@exarsolutions.it entro e non oltre le 23:59 del 10 marzo 2022.

La richiesta deve essere obbligatoriamente accompagnata da: autodichiarazione sul possesso dei requisiti obbligatori per la partecipazione al progetto, fotografia formato fototessera, copia di un documento di identità valido per l’espatrio e permesso di soggiorno nel caso si fosse cittadini extra UE, copia della tessera sanitaria europea, curriculum vitae firmato e datato in inglese secondo il formato Europass Curriculum Vitae e certificato dello stato di disoccupazione rilasciato dal Centro Per l’Impiego o da soggetto accreditato.

Per saperne di più clicca qui