C.B.T Italia è tra le e-bike più amate dai consumatori tedeschi

L’azienda cuneese C.B.T. Italia ha visto le sue biciclette elettriche protagoniste del sondaggio indetto tra gli appassionati dalla prestigiosa rivista tedesca Focus E-Bike,

una delle più diffuse testate del settore in Europa.



Al sondaggio partecipano ogni anno quasi 2 milioni di lettori. In questa edizione erano in gara 134 diversi modelli di bicicletta, divisi in 11 categorie. Il modello “Blade99” della casa cuneese è salito sul podio delle “migliori e-gravel”; i due modelli “UB77” e la “Artik09” (progettati invece per uso rispettivamente stradale e urbano), pur non andate a medaglia, hanno ricevuto una menzione “bici top” per l’apprezzamento registrato.



Tutte le biciclette premiate saranno presentate sull’edizione cartacea della rivista che verrà diffusa il 2 aprile, stampata in 70.000 copie, con un lettorato stimato di 320.000 appassionati. Si tratta di un bellissimo riconoscimento per C.B.T. Italia, una “boutique” piemontese specializzata in telai e biciclette da corsa in fibra di carbonio, alfiere di quel “made in Italy” che non smette di attrarre l’attenzione dei consumatori di tutto il mondo.



La Blade99 è una bici adatta ad affrontare strade bianche ed a fare del gravel su sterrato leggero; capace di gestire agilmente terreni sconnessi, frenate e sterzate, ma adatta anche a un utilizzo stradale. Un mezzo passe-partout, fruibile da tutti, nelle caratteristiche tecniche oltre che nel prezzo (4.870 euro). Questa e-bike è un progetto interamente made in Italy, con telaio e batteria autoprodotti ed un motore appositamente miniaturizzato e reso invisibile nel mozzo posteriore. Ad attirare l’attenzione degli appassionati è inoltre una app unica nel suo genere, capace di legare il supporto del motore alla pedalata in base alle pulsazioni cardiache del ciclista e/o alla pendenza della strada che si sta percorrendo in quel momento Con 13,2 kg complessivi (in taglia 54) e un telaio che nudo pesa solamente 900 grammi la BLade99 è una bici particolarmente leggera, con grandissima facilità di guida sulla ghiaia così come su strada.



Merito anche della batteria estraibile: la più leggera sul mercato per questa capacità (poco più di 2kg – 430 Wh effettivi), la massima oggi disponibile.



Tutta la parte elettronica della BLADE99 è stata certificata dal laboratorio indipendente Teseo (gruppo Eiffage), che vanta collaborazioni di altissimo profilo in campo aerospaziale, automobilistico e militare.