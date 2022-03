Molte persone potranno usufruire dei benefici delle detrazioni fiscali per riuscire ad acquistare un climatizzatore con sconto in fattura . Perciò si può cogliere questa opportunità per andare a sostituire il vecchio impianto di condizionamento che magari dopo tanti anni non funziona più come prima oppure che, rispetto ai nuovi modelli, consuma troppo.

Il problema dei consumi non riguarda solamente le bollette che poi si vanno a spendere a fine mese, ma anche il problema delle risorse. È per questo che lo Stato stanzia dei fondi per agevolare le persone a tecnologizzarsi e a passare a prodotti e dispositivi più compatibili con l’ambiente. In questo modo aiutando le aziende che si spendono per inventare nuove tecnologie da questo punto di vista. Queste agevolazioni sono erogate solo per gli impianti di climatizzazione? In realtà si rivolgono a tutte quelle categorie di prodotti che possono aumentare l’efficienza energetica casalinga, addirittura le tapparelle e le tende da sole, immaginiamoci il climatizzatore che probabilmente è il prodotto più rilevante da questo punto di vista, e fornisce un servizio impagabile dato che aiuta le persone ad abitare la propria casa in estate senza soffocare con la calura e l’afa. Le detrazioni fiscali hanno delle aliquote diverse a seconda del periodo storico ma ormai, il trend è quello di andare a sottrarre un 50% dei costi che oggi è possibile farsi scontare in fattura.

In passato, infatti, i soldi recuperati da questi bonus venivano restituiti in 10 anni, in piccole quote e questo significa che le persone dovevano anticipare la spesa. Grazie allo sconto in fattura, invece, si può ottenere immediatamente la possibilità di spendere meno sull’acquisto, senza aspettare un tempo infinito.

I vantaggi di scegliere un climatizzatore di alta efficienza energetica

L’alta efficienza energetica non presuppone certo minori prestazioni, ma garantisce il medesimo comfort e semplicemente risparmiando in bolletta e sul costo dell’energia. Da questo punto di vista le norme prevedono che i climatizzatori abbiano un’etichetta energetica, così come tanti altri elettrodomestici. Esistono due tipi di climatizzatori, quelli split e quelli monoblocco o portatili, e le tue etichette sono differenti, perché quelli mono blocco prevedono due diciture, ovvero l’indice di efficienza energetica in modalità raffreddamento e quella in modalità riscaldamento.

Per semplificare il lavoro al consumatore che deve provvedere quando l’acquisto e l’istallazione del climatizzatore è stata pensata una immagine universale che funziona in base a lettere dell’alfabeto che possono andare dalla A alla D.

Ma vengono riportati anche i dati di consumo per 60 minuti di funzionamento, così per avere un’idea di quanti kilowatt si vanno a consumare in un’ora di utilizzo del climatizzatore.

È molto importante acquistare un climatizzatore che garantisca una buona efficienza energetica perché questo tipo di apparecchio si conserva per diversi anni, grazie ad una adeguata manutenzione, e ciò significa che migliora sarà l’acquisto di partenza, maggiore sarà il risparmio che si otterrà nel corso degli anni. Lo sconto in fattura in questo caso consente di accedere a prodotti migliori immediatamente, non badando al risparmio in sede di acquisto.