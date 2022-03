Falci Dronero, dall’azienda i numeri sugli esuberi: "Quattro i lavoratori cui abbiamo dovuto rinunciare"

"I lavoratori a cui l’azienda ha dovuto forzatamente rinunciare sono quattro, i cui compiti sono in parte stati riassegnati, con assunzione di incarichi da parte dei soci. In altri casi, le ragioni che hanno portato alla cessazione del rapporto di lavoro sono di diversa natura, non legata alla volontà dell’azienda di privarsi della prestazione del lavoratore. Tra le ragioni della momentanea riduzione della forza lavoro, per esempio, un congedo dovuto a pensionamento e un prepensionamento legato a esigenze del dipendente".



E’ quanto dichiara Andrea Romano, presidente Cda e rappresentante legale della Falci di Dronero, in una nota con la quale l’azienda torna a intervenire sulla vertenza in corso da alcuni giorni presso lo storico produttore di utensili per l’agricoltura, ritenendo necessario "fare alcune precisazioni circa le informazioni inesatte diffuse dai sindacati in merito al numero e alla natura degli esuberi".



“Dopo 6 mesi di gestione di un’azienda che esce da un lungo periodo di forte difficoltà, la nostra priorità, anche nell’interesse degli stessi lavoratori, è la tutela della solidità di Falci", è la premessa del presidente Romano, dispiaciuto dal "dover constatare che non si sia colto lo sforzo che l’azienda sta facendo per garantire un futuro ai propri collaboratori attraverso una politica di bilancio sostenibile, anche in considerazione dell’unicità del momento storico che si sta attraversando".