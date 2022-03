Hostess: tutto quello che c'è da sapere e a chi rivolgersi per il recruiting

Al giorno d'oggi tra le figure maggiormente richieste alla partecipazione di un evento in fiera vi è senza ombra di dubbio quella della hostess. Se il tuo obiettivo è quello di creare una maggiore affluenza al tuo congresso, e riuscire ad offrire al pubblico un eccellente organizzazione in termini di accoglienza, ti consigliamo di rivolgerti a professionisti del settore che ti aiuteranno nella scelta delle migliori figure professionali. Tra le tante società che si occupano di recruiting, ti consigliamo una delle migliori sul territorio lombardo: l'agenzia di hostess a Milano visionabile a questo indirizzo www.toget4u.com/hostess-milano/, ti permetterà di scegliere personale competente e qualificato.

Facciamo chiarezza: l'hotess e la promoter hanno gli stessi compiti?

Non è sempre facile capire esattamente quali sia il ruolo di una hostess all'interno di una fiera, spesso infatti viene confuso con quanto svolto dalla promoter. Si tratta di due realtC simile, ma per certi versi completamente diverse: una promoter ha come mero compito quello di promuovere il brand e incentivare il pubblico all'acquisto di un determinato prodotto, l'hostess invece non promuove l'acquisto, ma il suo compito è quello di rappresentare l'azienda in maniera efficace e seria di fronte a coloro che sono presenti all'evento.

Qual è esattamente il ruolo dell'hostess in fiera

Riassunto in maniera sommaria la differenza tra promoter e hostess, grazie a questo breve articolo potrai capire meglio l'attento ruolo di quest'ultima figura, e il motivo per il quale è davvero così, importante la sua presenza durante una fiera. Nello specifico, una hostess professionista non è solo una figura femminile di bella presenza, ma è colei che si occupa di gestire e registrare il pubblico che presenzia ad esempio in fiera. La sua figura è infatti legata all'accoglienza dei clienti e ha un vero e proprio ruolo di intermediazione linguistica tra l'azienda e le persone che partecipano all'evento che il più delle volte sono soggetti provenienti da tutto il mondo. Per tali ragioni, a differenza di quanto si possa credere, per diventare hostess è necessario partecipare a corsi e accademie affinchè si raggiungano le competenze necessarie per lavorare.

Le skills necessarie per una hostess di successo

Non basta quindi rispettare dei precisi valori fisici e anagrafici, quali altezza e etC , ma è necessario ad esempio saper parlare almeno due lingue straniere. Come ogni figura professionale che si rispetti, anche il ruolo dell'hostess svolge i suoi compiti in differenti settori: fiere, congressi, eventi promozionali sono i settori maggiormente richiesti proprio perchè vi è la necessità di accogliere gli ospiti e/o i clienti in maniera seria e competente. Compresa l'importanza del ruolo delle hostess all'interno di una fiera, è altresì, importante evidenziare le skills fondamentali per chi desidera intraprendere questa carriera perchè), come dimostrato, non basta avere un'età compresa tra i 18 e 40 anni e un'altezza non inferiore a 1,65 cm, ma è necessario anche avere ottime doti comunicative.

Perchè è così, importante per l'azienda il supporto di questa figura?

Dopo aver evidenziato il delicato ruolo che una hostess ha all'interno di un evento, è importante sottolineare anche i motivi per i quali le migliori aziende decidono di avvalersi di questa figura professionale e il perchè al giorno d'oggi sia così, indispensabile. In maniera precisa e analitica potremo sostenere come per un marchio, il personale hostess aiuta a:

divulgare il brand identity

perfezionare il brand awareness

aumentare il brand advocate

Grazie all'aiuto di agenzie competenti sarà facile trovare personale preparato e pronto a garantire il giusto supporto alla tua azienda.