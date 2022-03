Mario Balotelli si racconta e si confronta con alcuni grandi giocatori, ecco cosa ha detto

L'arrivo di Mario Balotelli nella nazionale azzurra è il ritorno del tre volte capocannoniere e tre volte campione d'Italia alle cronache. Non quelle di gossip, di scandali, di fatti che hanno portato anche a critiche contro il calciatore palermitano, dal 2021 attaccante dell'Adana Demirspor. Anche nella Super Lig turca in un anno si è fatto riconoscere, dieci goal in 21 partite, le reti non mancano mai nelle stagioni dove gioca, i numeri più alti sicuramente con il Nizza dal 2016 al 2019.

Mario Balotelli proprio in Turchia ha rilasciato un'intervista al The Athletic, insomma le carte in regola per vincere il Pallone d'Oro come Messi e Ronaldo ci sono ma arriva l'ammissione dell'attaccante. "La testa mi ha fregato" e anche "ho perso occasioni per arrivare al loro livello, ma la base tecnica era la stessa."

Quale squadra, quale club poteva tirare fuori queste qualità? Il Manchester City e c'è il rammarico di aver lasciato questa squadra troppo presto. Non sono le uniche affermazioni del calciatore trentunenne, vediamo che cosa altro ha detto Mario Balotelli qui su targatocn.it.

Errori strategici e scelte sbagliate che incidono sulla carriera di un calciatore molto forte

Mario Balotelli mostra sicurezza e consapevolezza nel confrontarsi con Ronaldo e Messi, non dice io sono bravo come o più, utilizza parole più precise "stessa base tecnica". Che cosa può portare un calciatore forte a non raggiungere risultati importanti?

La testa e tanti errori, per testa si intedono scelte, maturità, valutazioni di lungo periodo oltre al presente, considerazione di risultati e potenzialità. Infatti è il voler lasciare una squadra inglese forte come il City ad essere definito errore da Balotelli, da questa squadra poteva apprendere ma anche mostrare molte qualità. Poi il Milan dove dice "Nell'anno e mezzo successivo al Milan ho fatto bene, ma al City avevano appena iniziato la loro ascesa. Avrei dovuto fare come Aguero e restare lì a lungo. Sarei stato tra i protagonisti e, sono certo, sarei arrivato a vincere almeno un Pallone d'Oro. Con la mentalità che possiedo oggi, certamente ce l'avrei fatta."

Il campionato inglese è una delle competizioni più faticose del calcio europeo, lì sono passati i migliori calciatori e ora gioca Ronaldo, attaccante che non manca mai nella lista dei potenziali nuovi palloni d'oro proprio come Messi. Il Pallone d'oro è un premio calcistico seguito anche dal mondo delle scommesse sportive (potete cercare e approfondire con Dobet).

Vincere la Premier e la Champions a soli 19 anni

Mario Balotelli ha vinto una Premier, una Champions league con l'Inter a soli 19 anni, una Coppa inglese e tre campionati con l'Inter. Troppi errori ma di risultati ce ne sono stati, le ambizioni e gli obiettivi sono ancora tanti.

"La Champions è la cosa più bella che si possa vincere con un club" afferma Mario Balotelli, l'esperienza internazionale è importante per un attaccante rientrato negli azzurri. Tornando sul calcio inglese afferma "quel campionato inglese vinto al City dopo tanto tempo nella storia del club e per giunta all'ultimo secondo dell'ultima giornata è stato qualcosa di pazzesco." Alcuni giornali ricordano come Mario Balotelli correva per essere il miglior calciatore del mondo, essere forte come Messi, giocatore che ammira. Campioni con cui entra in competizione: Ronaldo e Ibrahimovic.