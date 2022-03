Anna Valla inaugura il nuovo spazio espositivo Gart a Neive

"Explore, Go Beyond, Love The Experience": è con questa visione che, sabato 5 marzo alle ore 17, la galleria d’arte contemporanea Gart alzerà il sipario sulla sua seconda sede espositiva nel centro storico di Neive, in via Rocca 31.



Per inaugurare la nuova sede “sotto la luce dell’arte e tra il profumo del vino”, verrà presentata una selezione di opere appartenenti a un ciclo pittorico dell’artista Anna Valla, caratterizzato da stratificazioni di segni calligrafici generati da un gesto perseverante, ciclico e incessante con cui ottiene un segno pitto-calligrafico riconoscibile, sottolineato dal titolo della mostra stessa: "Perseveranza".



Dietro il progetto Gart ci sono Annalisa Ghella, direttrice della sede storica di via Demaria 2, e sua figlia Francesca Carbone, laureata all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino e laureanda magistrale in Comunicazione e Valorizzazione del Patrimonio Artistico Contemporaneo, che dirigerà il nuovo spazio espositivo, curandone le mostre.



“Ritrovarmi a pochi giorni dall’inaugurazione ufficiale dell’apertura della nuova Gart – racconta Francesca Carbone - è molto emozionante, sono soddisfatta perché vedo finalmente concretizzarsi un progetto idealizzato e analizzato a lungo, approfondito e valutato anche nella mia tesi triennale, sulla base dell’attività svolta nella sede storica della galleria negli scorsi 5 anni”.



La mission della nuova galleria sarà quella di mantenere la visione di attivare un circuito di fruizione artistica, capace di dialogare con il territorio, incentivandone le pratiche di sviluppo. Credere nel valore dell’arte e nella sua condivisione, continuando a proporla in contesti specifici, nel cuore di patrimoni straordinari per facilitarne la fruizione, offrendo un’esperienza aggiuntiva alle persone, partendo dalla cultura come fattore aggregante di crescita sociale, promuovendo artisti emergenti, sensibile alle loro esigenze espressive, alle forme, alle relazioni ed ai linguaggi che vengono generati ed interconnessi.



“Credo che ciò che gli artisti realizzano sia fondamentale per la futura storia della cultura – sottolinea Francesca Carbone - c’è qualcosa di profondamente commovente nel bisogno e nella capacità dell’essere umano di inventare forme e linguaggi per comunicare. Abbiamo tutti la responsabilità di rendere migliore il mondo, per quanto possa suonare banale di questi tempi. In un periodo storico in cui da troppo è sventolata la bandiera della divisione e della lontananza, GART vuole essere luogo d’incontro, di scambio di conoscenze, vuole “educare” nel senso della sua definizione etimologica “edu-cere” che significa trarre fuori, offrire un’opportunità di condivisione di esperienze sotto la luce dell’arte contemporanea”.



Un ricco programma accompagnerà il resto del 2022, con nuove mostre di nuovi artisti promettenti, mentre un occhio è già sulla progettazione del 2023, che vedrà l’evoluzione dell’attività della galleria con la creazione di eventi trasversali e innovativi.



Questa prima mostra di Anna Valla, si svilupperà sia nel nuovo spazio espositivo, che nella sede storica della galleria, offrendo una duplice fruizione delle opere data dai contesti differenti e sarà visitabile fino al 3 aprile 2022. La galleria è aperta dal giovedì al lunedì, dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 18.



Per ulteriori informazioni: +39 380 517 4332 - www.contemporarygart.com info@contemporarygart.com - @gart_contemporary