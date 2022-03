Diciotto album e trent'anni di musica: i Trelilu danno spettacolo a Cuneo, Alba e Torino

Trent’anni in tre serate: i Trelilu sbarcano a Cuneo, Alba e Torino

Il 12, il 13 e il 14 marzo i Trelilu festeggiano i trent’anni di carriera con uno spettacolo speciale a Cuneo, Alba e Torino. Con loro sul palco anche la scrittrice Margherita Oggero. Diciotto album e trent’anni di musica. La maturità discografica da una parte, un cammino esperienziale con più di 1.700 esibizioni in Italia e all’estero dall’altra.

I Trelilu tornano nei teatri con il nuovo album “Lilumania” e lo fanno nei giorni esatti del trentennale di carriera. Era il 13 marzo 1992, infatti, quando il Silver Bar di Caraglio ospitò la prima esibizione del quartetto divenuto negli anni ambasciatore di un intero territorio. Merito di un dialetto maccheronico che alla fine capiscono tutti, dalla Liguria alla Valle d’Aosta, di un intreccio mai banale tra musica e cabaret, di una cornice scenica che rimanda alla semplicità della vita agreste.

Ma merito, soprattutto, di un approccio artistico che rende vive e tangibili le storie raccontate, con un uso giocoso degli strumenti, una continua reinterpretazione della tradizione popolare piemontese e una spiccata propensione alla vena comica.

Uno sguardo, quello dei Trelilu, che rifugge dalla filologia per farsi canto universale dei gesti più semplici e normali, spesso affogati in silenzio nel trambusto della frenesia quotidiana.

“Lilumania”, con undici inediti e quattro evergreen rivisitati, nasce durante la pandemia (che esorcizza con il singolo “Pandevia”) e scava nella vita di tuttii giorni, miscelando improbabili storie d’amore (“Luvertin”) con le immancabili tradizioni locali (“Balon”). E non a caso ci saranno anche i campioni di Serie A della pallapugno sul Palco del Toselli di Cuneo e del Busca di Alba, mentre in tutte e tre le serate toccherà alle percussioni di Gilson Silveira, al bassotuba di Gioele Barbero e alla maestria di Margherita Oggero, da sempre amica e complice dei Trelilu, impreziosire le contaminazioni culturali del quartetto ormai trentenne.

Tre spettacoli esclusivi, come detto, quali anteprime di una tournée che si preannuncia viva e frizzante dopo due anni difficili. Si inizierà sabato 12 marzo alle ore 21.00 presso il Teatro Toselli di Cuneo insieme alla quindicesima edizione di “Un sorriso per Giorgia”, la celebre iniziativa benefica nata per ricordare la piccola Giorgia Cavarero.

Ingresso con green pass rafforzato € 15,00 (platea e palchi) o € 10,00 (altri posti). Prenotazione obbligatoria ad Esedra Mondovì (0174.552192; esedramondovi@gmail.com) o LILT Cuneo (0171.697057 ; cuneo@legatumoricuneo.it).

Domenica 13 marzo sempre alle 21.00, invece, appuntamento al Teatro Sociale “G. Busca” di Alba (informazionie prenotazioni allo 0173.292470), mentre il Teatro Alfieri di Torino ospiterà i Trelilu lunedì 14 marzo alle 20.45 (prevendite disponibili in questi spazi).