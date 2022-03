La "Cro wild trail" pronta a unire Limone Piemonte e Ventimiglia

Unirà Limone Piemonte e Ventimiglia l'evento sportivo "Cro wild trail", in programma per le giornate del prossimo 2 e 3 luglio.



L'evento - inserito nel calendario Coni tra quelli d'interesse nazionale e parte del prestigioso circuito "Run the World" - consiste in una gara podistica di corsa in montagna riservata ad atleti italiani e stranieri, su un percorso di totali 110 Km. Prevede il coinvolgimento di due Regioni turisticamente rilevanti a livello internazionale e da sempre legate dal punto di vista storico da importanti collegamenti dalle Alpi al Mare, con un non meno importante passaggio in territorio francese.



Il ‘Cro Trail’ unisce i due centri capolinea interconnessi da una importante tratta ferroviaria tra le più caratteristiche e spettacolari d’Europa, la ‘Ferrovia delle Meraviglie’.