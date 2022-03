Roberto Burioni ospite alla Fondazione Mirafiore di Serralunga d’Alba

Proseguono gli incontri del Laboratorio di Resistenza e venerdì 11 marzo, alle ore 19, torneremo a parlare della pandemia che da due anni condiziona la vita di tutto in Pianeta con Roberto Burioni.

Il virologo e immunologo, divenuto noto al pubblico grazie alla trasmissione “Che tempo che fa” di Rai3, terrà infatti una lezione dal titolo “Due anni di pandemia: un incontro inaspettato dell'uomo con la natura”.

Burioni attinge alla sua lunga esperienza di medico e ricercatore per mostrare la natura e il funzionamento dei virus, l’evoluzione delle conoscenze scientifiche e gli effetti devastanti di questa pandemia sull’umanità. Nessuno può sapere come andrà a finire esattamente questa storia ma dovremmo essere certi di poter contare su un’arma formidabile: la scienza.



Per gli appuntamenti in teatro dedicati alle famiglie domenica 13 marzo, alle ore 16:30, toccherà alla compagnia albese Claudio&Consuelo portare in scena “Dal paese dei balocchi”, uno spettacolo pioniere nel campo della giocoleria, che diventa la tecnica portante, insieme alla clownerie, alla musica e al canto dal vivo, di un lavoro che ricongiunge circo e teatro. Per bambini dai 6 anni in su.



La partecipazione agli eventi è gratuita previa prenotazione sul sito www.fondazionemirafiore.it. Per chi non potesse partecipare, gli incontri si potranno seguire anche in diretta streaming. Si ricorda che per accedere al teatro, oltre alla prenotazione, sarà necessario essere muniti di Green Pass rafforzato e della mascherina FFP2 (come da regolamento).