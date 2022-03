Auto in fiamme a Bagnolo Piemonte: intervengono i Vigili del fuoco

I Vigili del fuoco di Barge e Saluzzo sono intervenuti, intorno alle 12 di oggi, a Bagnolo Piemonte.

In via Sant’Anna, all’altezza del civico 91, un’automobile ha preso fuoco. Particolare preoccupazione ha creato il fatto che la vettura in fiamme era alimentata da benzina ma anche da GPL.

I Vigili del fuoco sono giunti sul posto nel giro di pochi minuti, complice la vicinanza con il distaccamento di Barge. I pompieri hanno subito iniziato le operazioni di spegnimento del rogo, per poi procedere alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata dall’incendio.