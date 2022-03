Il Cammino del Maira: nove tappe a piedi per arrivare al Museo della Montagna di Torino

Domenica 6 marzo, dalla vecchia stazione di Dronero, partirà, dopo una programmazione di molti mesi che ha visto comuni, associazioni e volontari collaborare per l’individuazione del tracciato, il primo percorso che porterà i partecipanti ad arrivare il 10 aprile al Museo della Montagna di Torino.

La Compagnia del Buon Cammino e il Centro di turismo escursionistico di Savigliano, promotori della manifestazione, hanno voluto sensibilizzare l’opinione pubblica e gli enti territoriali sulla necessità di valorizzare quello splendido habitat che costeggia il fiume Maira e promuovere maggiormente l’uso escursionistico dei sentieri che da moltissimo tempo sono percorsi dagli agricoltori e dai pescatori

Complice il lockdown, negli ultimi due anni, i vari sentieri che fan parte del Cammino sono stati scoperti da camminatori e ciclisti che si sono positivamente appropriati dei percorsi.

E’ per questo che le due associazioni hanno contattato i comuni rivieraschi, ampliando poi l’attenzione al collegamento con il capoluogo regionale, per far sì che dall’originale Sentiero del Maira si passasse al più ambizioso progetto del 1° Cammino metro – montano dalla Val Maira a Torino.

L’adesione entusiasta la collaborazione di tutti i Comuni attraversati ed in particolare del Comune di Torino che, con grande sensibilità, sta organizzando l’accoglienza dei partecipanti all’arrivo presso il Museo della Montagna, fa ben sperare sulla buona riuscita della manifestazione e sul futuro del Cammino.

Ecco il Calendario:

1^ Tappa

Domenica 6 marzo

Itinerario: Dronero/Villar S. Costanzo - Busca

Distanza: 13 Km

Ritrovo h.10 Dronero, piazzale della Stazione

Arrivo: Busca, parking Chiesa dei Cappuccini

Pranzo al sacco

2^ Tappa

Sabato 12 marzo

Itinerario: Busca - Vottignasco

Distanza: 11 km

Ritrovo h.10 Busca, parking Chiesa dei Cappuccini

Arrivo: Vottignasco, parking cimitero

Pranzo al sacco

3^ Tappa

Domenica 13 marzo

Itinerario: Vottignasco - Savigliano

Distanza: 12 km

Ritrovo h.10 Vottignasco, parking cimitero

Arrivo: Savigliano parking piscina

Pranzo al sacco

4^ Tappa

Sabato 19 marzo

Itinerario: Savigliano - Cavallermaggiore

Distanza: 9 km

Ritrovo h. 10 Savigliano parking piscina

Arrivo: Cavallermaggiore, ponte per Monasterolo di Savigliano

Pranzo al sacco

5^ Tappa

Domenica 20 marzo

Itinerario: Cavallermaggiore - Racconigi

Distanza: 7 km

Ritrovo h.10 parking cimitero Cavallermaggiore

Arrivo: Racconigi parking via Carlo Alberto dalla Chiesa

Pranzo al sacco

6^ Tappa

Sabato 26 marzo

Itinerario: Racconigi - Carmagnola

Distanza: 11 km

Ritrovo h.10 parking via Carlo Alberto dalla Chiesa

Arrivo: Carmagnola, piazza Maestri Cordai in San Bernardo

Pranzo al sacco

7^ Tappa

Domenica 27 marzo

Itinerario: Carmagnola - Carignano

Distanza: 14 km

Ritrovo h.10 Carmagnola, piazza Maestri Cordai in San Bernardo

Arrivo: Carignano piazza Liberazione

Pranzo al sacco

8^ Tappa

Sabato 9 aprile

Itinerario: Carignano - Moncalieri

Distanza: 13 km

Ritrovo h.10 Carignano piazza Liberazione

Arrivo: Moncalieri parking Stazione Ffss

Pranzo al sacco

9^ Tappa

Domenica 10 aprile

Itinerario: Moncalieri - Torino

Distanza: 7 km

Ritrovo h. 10 Moncalieri parking Stazione Ffss

Arrivo: Torino Museo della Montagna

Pranzo al sacco

Si ritiene importante ribadire e sottolineare che i partecipanti siano a conoscenza che l’iniziativa non usufruisce di contributi pubblici e privati, ma si basa esclusivamente sul lavoro di volontari; pertanto coloro che saranno presenti, nelle varie tratte, dovranno essere consapevoli che le due associazioni non saranno in alcun modo responsabili di eventuali incidenti durante al tragitto, cosi come di eventuali cambiamenti di programma.

In qualsiasi caso, così come gli aderenti alle due associazioni, sono coperti da assicurazione, chi vorrà potrà usufruire di tale formula e con un costo di 10 euro potrà ricevere la tessera comprensiva di assicurazione.

Ampia libertà di scelta per tutti gli altri che chiaramente non godranno di copertura assicurativa e quindi non potranno assolutamente rivalersi sugli organizzatori.

Assimilando tali concetti si potrà però, certamente contare su momenti di aiuto, solidarietà e amicizia, per risolvere eventuali problemi che potranno emergere strada facendo.

Si parta quindi alla scoperta del Cammino del Maira con responsabilità, curiosità e con spirito di avventura, alla ricerca di luoghi spesso sconosciuti che meritano di essere riscoperti.

Benvenuti quindi nella carovana.

https://umap.openstreetmap.fr/it/map/da-moncalieri-a-torino_544028#11/44.8744/7.8319

Per Info: Ermanno Bressy

Giovanni Badino

Per Info : WhatsApp : tel.3387908771 tel.3409009991

Facebook: Il Cammino del Maira